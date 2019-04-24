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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 17:04
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Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР"

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР" (20 новостей)

«Путин подписал указ, который упрощает получение российских паспортов жителями ЛДНР»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает Интефакс.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц «осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев» со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

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Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Лица из числа постоянно проживающих в «ДНР» и «ЛНР», принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу, следует из указа.

В соответствии с ним, МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии, главам субъектов РФ, на территориях которых расположены уполномоченные органы МВД, поручается «обеспечить условия для принесения лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, присяги гражданина Российской Федерации».

МВД также должно определить порядок принятия решений по заявлениям о приеме в гражданство РФ, поданным в соответствии с указом, и порядок выдачи паспорта гражданина РФ получившим российское гражданство.

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы МВД в течение 3-6 месяцев.

Обновлено в 17:02 Постпред Украины в ООН подчеркнул, что решение Путина относительно российских паспортов на оккупированном Донбассе противоречит Минским договоренностям.

Обновлено в 17:04 Украина призвала партнеров в Европейском Союзе реагировать на введение президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оперативно и решительно, сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР"»
Фото С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса
Фото Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР"
Фото Путин ввел упрощенный порядок приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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MIGnews MIGnews  ·  24.04.19, 15:30 Путин подписал указ, который упрощает получение российских паспортов жителями "ЛДНР"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.04.19, 17:04 Украина призвала партнеров в Европейском Союзе реагировать на введение президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской…
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