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УНН УНН · · Обновлено в 22:17
· Россия · Проживание · Разрешение
Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев

Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев (6 новостей)

«Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание…»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в РФ, передаёт УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Изменения были внесены в закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”. Документ должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

Так, в частности, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание лицам, являющимся “гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшими на территории Украины, признанными беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации”.

Упрощенный режим получения вида на жительство распространяется также на тех, кто “сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР, а так же родственнику по прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданный органом внутренних дел, органом прокуратуры РФ или судом”.

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Также на упрощенный режим получения вида на жительство могут рассчитывать лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, лица моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также те, чьи родители или дети — граждане РФ и постоянно проживают в стране.

Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцев.

Обновлено в 22:07 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства

Обновлено в 22:17 - граждан Украины или лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины;

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  02.08.19, 20:36 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в России. Об этом сообщает…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 21:24 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание…
MIGnews MIGnews  ·  02.08.19, 21:57 Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в РФ.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.08.19, 22:07 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.08.19, 22:17 Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в законодательство, упрощающий получение вида на жительство в России для украинцев. Соответствующий документ 2 августа появился на сайте…
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