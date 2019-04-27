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Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ

Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ (4 новости)

«Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, при том, что прямые поставки…»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы. Он считает, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает.

Путин на пресс-конференции в Пекине отметил, что когда представители "Оппозиционного блока" Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву и тогда "Россия же сказала: минимум на 25% будет цена меньше, если непосредственно будут получать газ из России".

"Мы наконец подпишем договор на транзит газа или нет? Это же вопрос... Украина получает вдвое дороже газ, чем могла бы получать", – сказал Путин.

Кроме того, лидер РФ считает, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает, растут тарифы на тепло.

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А если транзита не будет? Тогда не будет реверса, – сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что "газовая труба советских времен" устроена так, что "от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину".

Никакого реверса реального нет. Берется газ в обычном режиме, потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда трубу проложили маленькую и делают вид, что гоняют эти объемы, – добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что если не будет транзита российского газа в Европу, "тогда не будет газоснабжения Украины". Он добавил, что "это серьезный вопрос, а они дурака там валяют все" и "занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины".

Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию? Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа". ГБР открыло дело за полет Бойко и Медведчука в Москву. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

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