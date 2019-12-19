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Путин заявил, что украинцев "придумал" граф Потоцкий: видео

Путин заявил, что украинцев "придумал" граф Потоцкий: видео (3 новости)

«Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий. Об этом он…»

Президент РФ Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции заявил о том, что украинская идентичность сформирована, но считает, что украинцев "придумали" в 18 веке. По версии Путина, "впервые об украинцах как об отдельном этносе" заговорил польский шляхтич граф Потоцкий. "Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором – граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", – начал рассуждать Владимир Путин в ответ на вопрос о национальном вопросе внутри России. Правда он не уточнил, какой именно граф Потоцкий из старинного польского шляхетского рода. Возможно, он имел в виду графа Станислава Щенсного Потоцкого, который жил во второй половине XVIII века и имел большие имения на Подолье. Известно о его увлечениях украинским фольклором. "Потом были отдельные польские исследователи, которые даже вычеркнули украинцев из перечня славян. Они утверждали, что это потомки кочевых народов. Но это все полная чушь", – продолжил Путин. Он рассказал журналистам, что россияне должны знать истину и понимать, что "на каком-то этапе состоялись элементы реальной идентичности и относиться к этому с уважением". "Но мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать", – сказал Путин. Как ранее сообщал Фокус: Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", а также заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым". Он также заявил, что его настораживают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.12.19, 16:55 Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий. Об этом он заявил на пресс-конференции. "Есть украинская идентичность.…
Гордон Гордон  ·  19.12.19, 20:43 Президент РФ Владимир Путин утверждает, что "первым об украинцах как об отдельном этносе заговорил" польский граф Станислав Потоцкий, который жил в XVIII веке.Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции…
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