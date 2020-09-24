Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента РФ Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщают росСМИ.

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С инициативой номинирования Путина выступил российский писатель Сергей Комков. В Кремле, реагируя на инициативу Комкова, заявили: "Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного".

По данным Литературной газеты, в 2013 году Комков уже выступал с инициативой выдвижения Путина на премию мира. На тот момент Комков проживал в Чехию и заявлял, что "Путин достоин Нобелевской премии мира", поскольку, по его мнению, Россия якобы была "единственной реальной силой, способной остановить разрушительные мировые процессы".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Нобелевскую премию мира будут вручать в Осло 10 с...

Обновлено в 14:05 "Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - рассказал Комков на пресс-конференции.

Обновлено в 14:08 Стоит отметить, что это не первая попытка номинировать Путина на получение Нобелевской премии. В 2013 году Иосиф Кобзон предлагал номинировать российского президента за активное участие в разрешении сирийского конфликта.