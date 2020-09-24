  1. Главная
  2. Новости
  3. Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:08
· Премия · Нобелевская премия
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира (16 новостей)

«Заявку подал писатель Сергей Комков»

Президента РФ Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщают росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С инициативой номинирования Путина выступил российский писатель Сергей Комков. В Кремле, реагируя на инициативу Комкова, заявили: "Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного".

По данным Литературной газеты, в 2013 году Комков уже выступал с инициативой выдвижения Путина на премию мира. На тот момент Комков проживал в Чехию и заявлял, что "Путин достоин Нобелевской премии мира", поскольку, по его мнению, Россия якобы была "единственной реальной силой, способной остановить разрушительные мировые процессы". 

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Нобелевскую премию мира будут вручать в Осло 10 с...

Обновлено в 14:05 "Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - рассказал Комков на пресс-конференции.

Обновлено в 14:08 Стоит отметить, что это не первая попытка номинировать Путина на получение Нобелевской премии. В 2013 году Иосиф Кобзон предлагал номинировать российского президента за активное участие в разрешении сирийского конфликта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира»
Фото Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира вслед за Навальным
Фото Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Фото Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: реакция Кремля
Фото Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - росСМИ
Фото Путина вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото Путина номинировали на Нобелевскую премию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  24.09.20, 12:40 Заявку направил российский писатель
Главред Главред  ·  24.09.20, 12:44 Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА Новости. Заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 направил российский писатель Сергей...
Фокус Фокус  ·  24.09.20, 13:05 ...
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.09.20, 13:05 Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соответствующую заявку на номинацию направил российский писатель Сергей Камков, пишет издание "РИА Новости". Ранее стало известно,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  24.09.20, 13:07 После того, как группа ученых выдвинула кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира, еще одним номинантом стал президент РФ Владимир Путин.Как сообщает…
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 13:10 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  24.09.20, 13:13 Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.  
Канал 112 Канал 112  ·  24.09.20, 13:20 Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков, сообщает "РИА Новости". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.09.20, 13:24 Соответствующую заявку отправил писатель Сергей Комков.
Капитал Капитал  ·  24.09.20, 13:26 ноПрезидента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей…
Униан Униан  ·  24.09.20, 13:29 Заявление подал российский писатель.
Факты Факты  ·  24.09.20, 13:38 Заявку подал писатель Сергей Комков
УНН УНН  ·  24.09.20, 13:59 Об выдвижении стало известно 24 сентября. Заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков. “Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.09.20, 14:05 Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет, направил писатель Сергей Комков, сообщает в четверг, 24 сентября, РИА Новости.…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 14:08 Президента России Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты "Президент" и академик Сергей Комков. На то, что Путин оказался в списке номинантов…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками

Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками
Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке» и «Августовская дева»

Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке»…
Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный курорт 90 лет назад

Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный…
В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус

В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус
Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и &quot;тролила&quot; Кличко

Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и "тролила" Кличко
Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на копателей янтаря (видео)

Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на…
В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»

В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»
В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два магазина

В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.