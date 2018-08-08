Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста

Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил насмерть велосипедиста.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Ровненской области Александр Панасюк, передает телеканал "UA: Ровно".

Как отмечают журналисты, автомобиль политика стоял в поле в трехстах метрах от места ДТП.

В то же время, жена погибшего рассказала, что ее 58-летний муж возвращался с работы. Он работал в доме престарелых сантехником и всегда ездил на работу на велосипеде.

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В полиции подтвердили, что за рулем Audi Q7 на иностранной регистрации был депутат Сарненского райсовета 36-летний Петр Зембицкий. Кроме того, правоохранители отметили, что политик находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,27 промилле алкоголя в его организме.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство, однако водителя не задерживали. Как сообщил заместитель начальника ГУНП Александр Панасюк, сейчас назначены экспертизы, которые будут проведены в первую очередь. По их результатам будут принимать решение объявлять депутату подозрение. Однако, сделать это можно будет только по согласованию с прокурором области из-за депутатского статуса водителя.

Обновлено в 13:27 Как сообщает отдел коммуникации полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Алесандрия.

Обновлено в 13:30 Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил насмерть велосипедиста.