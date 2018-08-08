  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста
Происшествия
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:30
· Депутат
Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста

Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста (9 новостей)

«В Ровенской области нетрезвый депутат райсовета насмерть сбил 58-летнего велосипедиста»

Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил насмерть велосипедиста.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Ровненской области Александр Панасюк, передает телеканал "UA: Ровно".

Как отмечают журналисты, автомобиль политика стоял в поле в трехстах метрах от места ДТП.

В то же время, жена погибшего рассказала, что ее 58-летний муж возвращался с работы. Он работал в доме престарелых сантехником и всегда ездил на работу на велосипеде.

Убийство экс-депутата в Сумах: полиция рассматривает несколько версий
Убийство экс-депутата в Сумах: полиция рассматривает несколько версий

В полиции подтвердили, что за рулем Audi Q7 на иностранной регистрации был депутат Сарненского райсовета 36-летний Петр Зембицкий. Кроме того, правоохранители отметили, что политик находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,27 промилле алкоголя в его организме.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство, однако водителя не задерживали. Как сообщил заместитель начальника ГУНП Александр Панасюк, сейчас назначены экспертизы, которые будут проведены в первую очередь. По их результатам будут принимать решение объявлять депутату подозрение. Однако, сделать это можно будет только по согласованию с прокурором области из-за депутатского статуса водителя.

Обновлено в 13:27 Как сообщает отдел коммуникации полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Алесандрия.

Обновлено в 13:30 Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил насмерть велосипедиста.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста»
Фото В Ривненской области пьяный депутат райсовета насмерть сбил велосипедиста
Фото На Ривненщине пьяный депутат сбил насмерть велосипедиста
Фото В Ровенской области пьяный депутат сбил насмерть велосипедиста - СМИ
Фото В Ровенской обл. пьяный депутат райсовета сбил насмерть пожилого велосипедиста
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 12:29 В Ровенской области нетрезвый депутат райсовета насмерть сбил 58-летнего велосипедиста.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 12:36 Депутат Сарненского районного совета Ривненской области Петр Зембицкий в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть велосипедиста 7 августа. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных…
Униан Униан  ·  08.08.18, 12:58 На данный момент водитель не задержан. Следователь, который ведет дело, назначил ряд экспертиз.
Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.18, 13:08 СМИ узнали имя политика
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 13:10 Вблизи села Александрия Ровенской области пьяный депутат Сарненского районного совета Петр Зембицкий сбил насмерть пожилого велосипедиста, передает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных…
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 13:14 В Ровенской области депутат райсовета, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть пожилого велосипедиста. О происшествии сообщает пресс-служба местной полиции, однако без указания…
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 13:27 Вчера, 7 августа, в 21:30 в Ривненской области вблизи села Александрия пьяный депутат Сарненского райсовета Петр Зембицкий за рулем автомобиля насмерть сбил пожилого велосипедиста. Как сообщает отдел…
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 13:30 Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста

Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста
Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности

Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности
В Казахстане &quot;защитник Новороссии&quot; сел на 20 лет

В Казахстане "защитник Новороссии" сел на 20 лет
На Аляске разбился легкомоторный самолет

На Аляске разбился легкомоторный самолет
В деле о покушении на убийство советницы мэра Херсона Гандзюк может появиться еще один подозреваемый - Князев

В деле о покушении на убийство советницы мэра Херсона Гандзюк…
По сравнению с июнем, в июле террористы в 8,5 раз увеличили количество тяжелого вооружения на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

По сравнению с июнем, в июле террористы в 8,5 раз…
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась

Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка…
Во Львовской области выпал град размером с вишню

Во Львовской области выпал град размером с вишню
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Что говорит о России ее патриотическое кино

Что говорит о России ее патриотическое кино
Дуда назвал агрессию России против Грузии одним из переломных моментов в новейшей истории Европы

Дуда назвал агрессию России против Грузии одним из переломных моментов…
КГГА рекомендовала включить Почтовую площадь в реестр недвижимых достопримечательностей

КГГА рекомендовала включить Почтовую площадь в реестр недвижимых достопримечательностей
Появилось расписание &quot;поезда четырех столиц&quot;

Появилось расписание "поезда четырех столиц"
Под Одессой &quot;копы&quot;, пытаясь задержать нарушителя, разбили стекло в его авто и порвали одежду (фото, видео)

Под Одессой "копы", пытаясь задержать нарушителя, разбили стекло в его…
Находящийся в Крыму экс-регионал Царев опроверг информацию о своей смерти, - СМИ

Находящийся в Крыму экс-регионал Царев опроверг информацию о своей смерти,…
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов &amp;quot;Галицкая русь&amp;quot; - СМИ

На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов "Галицкая русь"…
&amp;quot;Реал&amp;quot; подпишет вратаря &amp;quot;Челси&amp;quot;, Лунин останется в клубе

"Реал" подпишет вратаря "Челси", Лунин останется в клубе
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.