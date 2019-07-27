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Пьяный прокурор в Киеве покинул авто и скрылся от полиции в кустах, - СМИ

Пьяный прокурор в Киеве покинул авто и скрылся от полиции в кустах, - СМИ (4 новости)

«Задерживать полицейские мужчины не имели права, как и забрать авто»

В субботу, 27 июля, на Голосеевском проспекте в Киеве патрульные остановили автомобиль Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный мужчина. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Александрович Леляк. Об этом сообщает "Информатор". У мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь. "К счастью, его остановили до того, как могла произойти серьезная авария. Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Ярослав Александрович отказался", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами время от времени икал. Говорить ему иногда было сложно, язык заплетался, но будем предполагать, что от усталости и сложной работы. Когда мужчина устал, он решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но как оказалось, это был хитрый ход. Таким образом Ярослав Александрович якобы отвлек правоохранителей и скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet. По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Поэтому мужчине просто придет повестка в суд. А авто он или заберет сам, когда выберется из кустов и удостоверится, что полиция уехала и ему ничего не угрожает. Или, если он все-таки немного чтит закон, вызовет драйвера. Еще есть вариант, что Ярослав Александрович вспомнит о своем Chevrolet, когда протрезвеет, но не факт, что вспомнит, где его оставил. Ранее в Киевской области пьяный водитель сбил школьницу на обочине дороги.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пьяный прокурор в Киеве покинул авто и скрылся от полиции в кустах, - СМИ»
Фото В Голосеево в Киеве пьяный прокурор на Chevrolet скрылся от активистов и полиции в зарослях парка
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Главред Главред  ·  27.07.19, 12:05 В субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого находился пьяный мужчина. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.07.19, 13:09 Патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, как говорят очевидцы, был пьяный мужчина. Произошло это в Киеве 27 июля, а водителем якобы был прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской…
ТСН ТСН  ·  27.07.19, 13:41 Задерживать полицейские мужчины не имели права, как и забрать авто.
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