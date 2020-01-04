Пьяный водитель Audi снес дерево в Харькове

Сегодня, 4 января, около 6:30, на ул. Ромена Роллана, 12 водитель Audi не справился с управлением и врезался в дерево. Как сообщили Vgorode в пресс-службе патрульной полиции, в результате ДТП пострадавших нет. Во время оформления аварии полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тот, в присутствии свидетелей, отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили два административных протокола по ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. В дальнейшем составленные админматeриалы пeрeдадут в суд.