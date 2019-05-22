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Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер – опрос "Рейтинга"

Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер – опрос "Рейтинга" (7 новостей)

«Партию Слуга народа готовы поддержать более 43% избирателей»

Лидером электоральных симпатий среди политических сил в Украине является партия «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Отмечается, что партию президента Зеленского готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За «Оппозиционная платформу — За жизнь» готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность — 8,8%, «Батькивщину» — 7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%, партию «Голос» Святослава Вакарчука — 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко — 3,3%, Оппозиционный блок — 3,2%. Сообщается, что рейтинг других партий менее 3%. По данным социологов, партия «Слуга народа» — лидер во всех макрорегионах, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» имеют прочные позиции в юго-восточных областях, а других партии, сохраняют шансы на попадание в парламент, — в центрально-западных. Кроме того сообщается, что партия «Слуга народа» лидер т.н. «второго выбора». Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать. За «Оппозиционная платформу — За жизнь» в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, партию Вакарчука — 6,4%, «Батькивщину» — 5,1%, партию «Сила и честь» 4,9%, «Оппозиционный блок» — 4,3%, Радикальная партия — 3,7%, Гражданскую позицию — 3,6%, БПП Солидарность — 3,1%. Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 12:06 43,8% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 8,8% - за партию "Блок Петра Порошенко…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.19, 12:11 Партия Слуга народа является лидером электоральных симпатий: по состоянию на середину мая 43,8% определившихся с выбором и готовых идти голосовать украинцев отдали бы свой голос этой политической силе президента Владимира…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 12:42 На выборах 43,8% готовы поддержать партию "Слуга народа", за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосуют 10,5%, за БПП - 8,8%, за "Батькивщину" - 7,3%, за партию Смешко "Сила и честь" - 5,1%.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 12:49 Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" и БПП "Солидарность",…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 13:40 Партия "Слуга народу" президента Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Опозиційна платформа - За життя" и "БПП "Солідарність". Об этом свидетельствуют…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  22.05.19, 14:14 Партию "Слуга народа" готовы поддержать более 43% избирателей
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