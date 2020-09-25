"Пытается открывать глаза, но нужно еще время": Геращенко рассказала о состоянии Балуха (3 новости) «Состояние активиста — стабильное»

Бывший политзаключенный Владимир Балух в стабильном состоянии, врачи пробуют его постепенно выводить из медикаментозной комы, рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который после нападения находится в реанимации Киевской городской клинической больницы скорой помощи, стабильное. Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Немного обнадеживающих новостей от лечащих врачей Балуха: "Пациент в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", написала она.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме. Ожидается, что на этой...