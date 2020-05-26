Пытки в полицейском участке: Геращенко рассказал подробности задержания

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о хронологии задержания полицейских городского отделения Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. Уже через полчаса, в 19:15, были установлены личности подозреваемых полицейских. В 19:40 их задержали, а на место преступления приехали сотрудники Госбюро расследований.

В 08:00 глава Нацполиции Игорь Клименко расформировал Кагарлыцкий отдел полиции, отстранив его руководство и начальника Обуховского райотдела полиции. В 10:23 утра пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток, а также о задержании подозреваемых.

По мнению Геращенко, реакция полиции была "молниеносной": "Так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит закон, и ...