Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 17 декабря, досрочно закрыл утреннее заседание.

Также он попросил провести внеочередное заседание аграрного комитета.

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на заседании комитета будут рассмотрены организационные вопросы. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о столице

Перед этим фракци Батькивщина заблокировала президиум в зале Рады.

У здания парламента тем временем продолжаются массовые протесты, в ходе которых происходят столкновения с полицией.

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Обновлено в 16:23 "На комитете присутствовали представители депутатских фракций и групп. Они будут продолжать консультации и сегодня и, я думаю, что и завтра утром. Было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме", - сказал Разумков.

Обновлено в 16:45 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник, а в 16 часов открыл заседание и тут же его закрыл. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во вторник вечернего заседания Рады не будет. Об этом сообщает Украинская правда. В здание Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского. Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы здания парламента закрыты. Очевидцы также сообщают, что повреждены окна в гостинице Киев, где проживают народные депутаты. Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализации янтаря и надбавки к пенсиям. По его словам, сегодняшние протесты под Верховной Радой направлены на то, чтобы сорвать работу парламента. "То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - ред.) Это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", - заявил он. Арахамия добавил, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" будет ее разблокировать. Как ранее сообщал Фокус: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии. В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки.