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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:45
· Верховная Рада · Заседание
Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета (12 новостей)

«Вечернее пленарное заседание Рады начнется в 16:00»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 17 декабря, досрочно закрыл утреннее заседание.

Также он попросил провести внеочередное заседание аграрного комитета.

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на заседании комитета будут рассмотрены организационные вопросы. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о столице
Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о столице

Перед этим фракци Батькивщина заблокировала президиум в зале Рады.

У здания парламента тем временем продолжаются массовые протесты, в ходе которых происходят столкновения с полицией.

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Обновлено в 16:23 "На комитете присутствовали представители депутатских фракций и групп. Они будут продолжать консультации и сегодня и, я думаю, что и завтра утром. Было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме", - сказал Разумков.

Обновлено в 16:45 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник, а в 16 часов открыл заседание и тут же его закрыл. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во вторник вечернего заседания Рады не будет. Об этом сообщает Украинская правда. В здание Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского. Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы здания парламента закрыты. Очевидцы также сообщают, что повреждены окна в гостинице Киев, где проживают народные депутаты. Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализации янтаря и надбавки к пенсиям. По его словам, сегодняшние протесты под Верховной Радой направлены на то, чтобы сорвать работу парламента. "То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - ред.) Это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", - заявил он. Арахамия добавил, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" будет ее разблокировать. Как ранее сообщал Фокус: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии. В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета»
Фото Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета
Фото Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Фото Верховная Рада досрочно завершила заседание
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 13:41 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что поступило предложение от всех фракций досрочно закрыть утреннее заседание, чтобы провести аграрный комитет.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 13:55 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник и анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета.
Капитал Капитал  ·  17.12.19, 13:59 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник и анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета. «Прошу…
Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 14:02 Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.12.19, 14:23 Аграрный комитет собирается на закрытое внеочередное заседание.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  17.12.19, 14:42 Вечернее пленарное заседание Рады начнется в 16:00
MIGnews MIGnews  ·  17.12.19, 15:07 Спикер призвал нардепов провести внеочередное заседание аграрного комитета.
Канал 112 Канал 112  ·  17.12.19, 16:09 Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина". В сессионном зале зарегистрировались 320 народных депутатов.…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.12.19, 16:10 Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл вечернее заседание парламента и тут же закрыл его, - передает корреспондент "ОстроВа"
УНН УНН  ·  17.12.19, 16:23 Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании…
Фокус Фокус  ·  17.12.19, 16:45 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник, а в 16 часов открыл заседание и тут же его закрыл. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия…
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