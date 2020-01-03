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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:26
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Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак

Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак (7 новостей)

«К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах»

Законопроект о рынке земли могут рассмотреть во втором чтении в парламенте 14 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака.

По его словам, рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте разблокировано.

"По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он в соцсети.

Мушак также проифнормировал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах, в том числе более 2000 из них касается референдума.

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Обновлено в 23:26 "В первый пленарный день 14 января парламент может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием принять реформу столетия", - написал Мушак. 

Обновлено в 00:26 К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак»
Фото Верховная Рада может рассмотреть "земельный" законопроект 14 января
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Фото Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января - советник премьера
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.20, 20:10 Алексей Мушак отметил, что рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте разблокирован
Телеграф Телеграф  ·  03.01.20, 21:15 Верховная Рада может рассмотреть законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения уже на первом в новом году пленарном заседании, которое состоится 14 января.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 21:36 Верховная Рада может рассмотреть законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения уже на первом в новом году пленарном заседании, которое состоится 14 января.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 21:39 Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли уже на первом в новом году пленарном заседании 14 января.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.20, 23:26 Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте разблокирован. Реформа может быть принята уже 14 января, написал он на…
Униан Униан  ·  04.01.20, 00:26 К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.
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