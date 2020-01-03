Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак (7 новостей) «К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах»

Законопроект о рынке земли могут рассмотреть во втором чтении в парламенте 14 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака.

По его словам, рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте разблокировано.

"По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он в соцсети.

Мушак также проифнормировал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах, в том числе более 2000 из них касается референдума.

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Обновлено в 23:26 "В первый пленарный день 14 января парламент может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием принять реформу столетия", - написал Мушак.

Обновлено в 00:26 К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.