Рада не успеет собраться до 1 сентября - известна причина (7 новостей) «Верховная Рада нового созыва не сможет собраться до 1 сентября»

Новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва вряд ли успеет начать работу летом и, вероятнее всего, соберется уже после 1 сентября. Все из-за судебных процессов в ЦИК из-за результата парламентских выборов.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Богдан на брифинге в Киеве.

Я как юрист понимаю сроки начала работы Верховной Рады и, видимо, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает, – сказал Богдан.

В то же время, глава Офиса Зеленского отметил, что законодательные инициативы разрабатываются и обязательно будут выполнены.

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Кроме того, Богдан прокомментировал вероятность проведения досрочных местных выборов. По его словам, их невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Поэтому вопрос о принятии такого решения зависит уже от новоизбранных депутатов.

Видео брифинга Андрея Богдана в Киеве:

Когда состоится первое заседание новой Рады? Действующий спикер ВРУ Андрей Парубий сказал, что первое заседание Верховной Рады планируется на начало сентября. Самое позднее новоизбранные депутаты должны собраться на заседание парламента 9 сентября – на 35 день после последней даты установления результатов выборов. Однако, президент Украины Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" хотят, чтобы первое заседание Совета состоялось на День независимости – 24 августа. Первое заседание новоизбранной Рады откроет и провозгласит присягу, как предусматривает Конституция, старейший по возрасту депутат. В IX созыве, что интересно, таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.

Портрет депутата нового созыва / инфографика 24 канала