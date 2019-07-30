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Рада не заработает до осени - глава ОП

Рада не заработает до осени - глава ОП (5 новостей)

«Глава Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что новоизбранная Верховная Рада может не начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов…»

Новый состав Верховной Рады Центральной избирательной комиссии не позволяют сформировать судебные процессы, которые проходят после выборов по нескольким участкам, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.Верховная Рады нового созыва вряд ли начнет работу до 1 сентября. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, начало работы новоизбранного парламента будет зависеть от окончания большого числа судебных процессов, которые мешают Центральной избирательной комиссии сформировать окончательный состав Рады.

"Она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", подчеркнул Богдан.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

ЦИК обработал 88,66% протоколов:
ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За…

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, в парламент проходят пять партий: пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича 13,05%, "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 8,18%, "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 8,10%, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука 5,82%. Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех протоколов с мокрыми печатями.

Сегодня ЦИК получила протоколы с мокрыми печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.

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Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  30.07.19, 13:07 Верховная Рада Украины не успеет начать работу раньше сентября. Это связано с большим количеством судебных процессов по подсчету голосов в избирательных округах. Об этом 30 июля сообщил руководитель Офиса…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 13:15 Глава Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что новоизбранная Верховная Рада может не начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов вокруг результатов парламентских выборов.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.07.19, 13:24 Новый созыв Верховной Рады не успеет заработать до 1 сентября, считает руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 30 июля. "Я юрист и насколько понимаю сроки…
УНН УНН  ·  30.07.19, 13:31 Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан считает, что новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет работу до 1 сентября. Об этом он заявил во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН."Я…
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