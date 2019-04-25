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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:50
· Верховная Рада · НАТО · Заседание · Апрель
Рада одобрила проведение ПА НАТО в Киеве

Рада одобрила проведение ПА НАТО в Киеве (10 новостей)

«За постановление проголосовали 235 народных избранников»

Верховная Рада на заседании в четверг, 25 апреля, приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине.

Парламент согласовал проведение сессии с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.

Для этого постановили создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО. Председателем комитета назначили спикера Рады Андрея Парубия.

Согласно постановлению Организационный комитет должен в двухнедельный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

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Как сообщалось, Киев впервые примет Сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. 

Нынешним летом во Львове состоится важный Межпарламентский совет Украина-НАТО. 

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Обновлено в 12:23 Согласно постановлению, Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора (ПА НАТО) поддержала инициативу Верховной Рады о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи, которая должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Обновлено в 12:50 Верховная Рада приняла постановление о проведении сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада одобрила проведение ПА НАТО в Киеве»
Фото Рада одобриала проведение ПА НАТО в Киеве
Фото Рада одобрила проведение ПА НАТО в Киеве
Фото Рада поддержала проведение сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве
Фото Рада согласовала проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве
Фото Рада одобрила проведение сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве
Фото Рада одобрила проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году
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УНН УНН  ·  25.04.19, 11:42 Верховная Рада сегодня проголосовала за законопроект о проведении Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, передает корреспондент УНН.Так, 235 народных депутатов проголосовали за проект постановления о проведении…
Украинская правда Украинская правда  ·  25.04.19, 11:42 Верховная Рада в четверг приняла постановление "О проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года".
Гордон Гордон  ·  25.04.19, 11:53 Сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет с 22 по 25 мая 2020 года. Верховная Рада утвердила постановление о проведении сессии в Киеве.Верховная Рада 25 апреля приняла постановление о проведении весенней…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.04.19, 11:55 За это решение со второй попытки проголосовали 235 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
ТСН ТСН  ·  25.04.19, 11:55 За постановление проголосовали 235 народных избранников.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.04.19, 12:00 Верховная Рада Украины в четверг приняла постановление "О проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года". Об этом сообщает "Европейская правда". За соответствующее…
ForUm ForUm  ·  25.04.19, 12:23 Народные депутаты 235 голосами приняли за основу и в целом Постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба аппарата…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 12:50 Верховная Рада приняла постановление о проведении сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года.
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