Рада одобрила проведение ПА НАТО в Киеве

Верховная Рада на заседании в четверг, 25 апреля, приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине.
Парламент согласовал проведение сессии с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.
Для этого постановили создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО. Председателем комитета назначили спикера Рады Андрея Парубия.
Согласно постановлению Организационный комитет должен в двухнедельный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.
Как сообщалось, Киев впервые примет Сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.
Нынешним летом во Львове состоится важный Межпарламентский совет Украина-НАТО.
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Обновлено в 12:23 Согласно постановлению, Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора (ПА НАТО) поддержала инициативу Верховной Рады о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи, которая должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.
Обновлено в 12:50 Верховная Рада приняла постановление о проведении сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года.