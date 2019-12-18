Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Депутаты отдали 291 голос за законопроект №2237, который должен был фактически отменить депутатскую неприкосновенность, однако народные избранники сохранили и даже усилили ее, внеся правки, сообщает Центр противодействия коррупции.

Согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов.

«То есть только один человек в стране может внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, что означает зависимость начала расследование в отношении нардепа от добродетели или занятости генпрокурора», - отмечают в ЦПК.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу сегодня любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа (до вступления в силу законопроекта, который депутаты проголосовали сегодня).

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«Депутаты не просто не сняли неприкосновенность – они ее даже усилили сравнению с тем, что мы имеем сегодня. С такими новациями будет трудно не просто привлечь к ответственности нардепа, но и просто начать расследование», - комментирует член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Еще одна опасная новация, которую протянули депутаты в правках, это требование обязательного присутствия депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде. Эти ходатайства могут касаться, например, ареста имущества подозреваемого в преступлении депутата. Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого народного избранника о суде и без его участия в заседании. Таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, которую получил депутат и был пойман с поличным.

Сейчас такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств в связи с осведомленностю нардепа-фигуранта с таким ходатайством.