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Рада отказалась рассматривать изменения в закон о выборах нардепов (6 новостей) «Нардепы провалили голосование»

Депутаты не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского в повестку дня. Об сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект Зеленского о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" было роздано в зале.

"Прошу проголосовать за включение в повестку дня сессии законопроектов № 10319 и 10319-1. Голосуем. 92. Решение не принято", - сообщил Парубий.

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"Включить в повестку дня сессии законопроект о публичных закупках во время избирательного процесса. 127 -" За" Решение не принято", - добавил он.

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