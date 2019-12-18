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Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы

Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы (3 новости)

«За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп»

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога имеет цель совершенствования работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Законопроектом пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах, определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней. Также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную).

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Кроме того, отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней, уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ на 1 июля 2020 года, предусмотрена возможность с 1 июля 2020 года осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней). Также введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 09:15 За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 10:57 Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной…
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