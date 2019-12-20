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Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько

Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько (3 новости)

«Народные депутаты проголосовали за постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности бывшего министра финансов Натальи Яресько, которое инициировал…»

Постановление поддержал 291 нардеп.

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  20.12.19, 15:10 Народные депутаты проголосовали за постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности бывшего министра финансов Натальи Яресько, которое инициировал Максим Бужанский.…
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Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько

Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько
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