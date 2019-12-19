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Рада поддержала введение в армии новых званий

Рада поддержала введение в армии новых званий (7 новостей)

«Проект закона предусматривает приведение званий ВСУ в соответствие к стандартам НАТО»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами Североатлантического Альянса, пишет Интерфакс-Уараина. Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Альянса. В частности, отныне из перечня званий Вооруженных Сил исчезнет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из списка вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247. Как ранее сообщал Фокус: По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года на базе Национальной академии сухопутных войск. 12 декабря подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада поддержала введение в армии новых званий»
Фото Рада поддержала приведение НКРЭКУ к нормам Конституции
Фото Рада поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО
Фото Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО
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UBR.ua UBR.ua  ·  19.12.19, 18:43 В четверг, 19 декабря, Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект (№2490-1), направленный на приведение деятельности Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 19:08 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым предусматривается…
Капитал Капитал  ·  19.12.19, 19:15 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих»,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 19:33 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 19:49 Проект закона предусматривает приведение званий ВСУ в соответствие к стандартам НАТО.
Гордон Гордон  ·  19.12.19, 19:52 Документом, который парламент поддержал в первом чтении, предлагается ввести в Вооруженных сила Украины звание "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" – звание…
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