Рада поддержала введение в армии новых званий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами Североатлантического Альянса, пишет Интерфакс-Уараина. Законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Альянса. В частности, отныне из перечня званий Вооруженных Сил исчезнет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из списка вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247. Как ранее сообщал Фокус: По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года на базе Национальной академии сухопутных войск. 12 декабря подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.