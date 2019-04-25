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Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса (5 новостей) «Верховная Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам»

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине".

Закон касается совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности, пишут "Донецкие новости".

Изменений в законопроекте требовали его автора, а также международные партнеры.

"Исправление о том, что финансовые ресурсы привлекаются для осуществления противоминной деятельности и по решению донора передаются непосредственно исполнителю. Такие меры могут осуществляться напрямую. Безусловно, они будут руководствоваться общим принципом через центральный орган исполнительной власти, национальный противоминный центр и на основании нормативно-правовых актов. Но разрешается финансирование непосредственно по решению донора", говорит секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Иван Винник.

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Благодаря закону международные доноры могут помогать Украине в разминировании Донбасса.

За законопроект №10180 проголосовали 234 нардепа.

Великобритания призывает украинское правительство внести поправки в законопроекты, которые ускорят начало разминирования Донбасса.

Без этого международные усилия под угрозой срыва, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.