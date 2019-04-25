Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине".
Закон касается совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности, пишут "Донецкие новости".
Изменений в законопроекте требовали его автора, а также международные партнеры.
"Исправление о том, что финансовые ресурсы привлекаются для осуществления противоминной деятельности и по решению донора передаются непосредственно исполнителю. Такие меры могут осуществляться напрямую. Безусловно, они будут руководствоваться общим принципом через центральный орган исполнительной власти, национальный противоминный центр и на основании нормативно-правовых актов. Но разрешается финансирование непосредственно по решению донора", говорит секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Иван Винник.
Благодаря закону международные доноры могут помогать Украине в разминировании Донбасса.
За законопроект №10180 проголосовали 234 нардепа.
Великобритания призывает украинское правительство внести поправки в законопроекты, которые ускорят начало разминирования Донбасса.
Без этого международные усилия под угрозой срыва, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.