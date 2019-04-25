  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Верховная Рада
Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса

Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса (5 новостей)

«Верховная Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам»

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине".

Закон касается совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности, пишут "Донецкие новости".

Изменений в законопроекте требовали его автора, а также международные партнеры.

"Исправление о том, что финансовые ресурсы привлекаются для осуществления противоминной деятельности и по решению донора передаются непосредственно исполнителю. Такие меры могут осуществляться напрямую. Безусловно, они будут руководствоваться общим принципом через центральный орган исполнительной власти, национальный противоминный центр и на основании нормативно-правовых актов. Но разрешается финансирование непосредственно по решению донора", говорит секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Иван Винник.

Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года
Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года

Благодаря закону международные доноры могут помогать Украине в разминировании Донбасса.

За законопроект №10180 проголосовали 234 нардепа.

Великобритания призывает украинское правительство внести поправки в законопроекты, которые ускорят начало разминирования Донбасса.

Без этого международные усилия под угрозой срыва, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса»
Фото Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
Фото Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
Фото Рада приняла закон о разминировании Донбасса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 11:43 Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 12:24 Верховная Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам
Хвиля Хвиля  ·  25.04.19, 12:47 Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в... Сообщение Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса появились сначала на…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.04.19, 14:25 Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
«Оппоблок» заблокировал подписание языкового закона

«Оппоблок» заблокировал подписание языкового закона
Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием…
Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО

Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских…
Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса

Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
Зеленский прокомментировал принятие языкового закона

Зеленский прокомментировал принятие языкового закона
Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина

Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина
Новинский требует мораторий на закон о языке и не только

Новинский требует мораторий на закон о языке и не только
Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Зеленского рассказали, когда он наконец-то встретится с народом

У Зеленского рассказали, когда он наконец-то встретится с народом
Новинка от NK: Украинская певица выпустила божественный клип (Видео)

Новинка от NK: Украинская певица выпустила божественный клип (Видео)
Виместила злобу: судья сепаратистка &quot;узаконила&quot; пытки Балуха

Виместила злобу: судья сепаратистка "узаконила" пытки Балуха
Метастазы войны: покалеченный Донбасс показали из космоса

Метастазы войны: покалеченный Донбасс показали из космоса
Пятов приблизился к рекорду УПЛ

Пятов приблизился к рекорду УПЛ
Рада приняла в первом чтении закон о режиме совместного транзита с Евросоюзом

Рада приняла в первом чтении закон о режиме совместного транзита…
Модель, предлагавшая воду гостям &quot;Золотого глобуса 2019&quot;, снялась топлес для VarMagazine

Модель, предлагавшая воду гостям "Золотого глобуса 2019", снялась топлес для…
Пошел вразнос: звезду Голливуда сняли на видео пьяным в караоке

Пошел вразнос: звезду Голливуда сняли на видео пьяным в караоке
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.