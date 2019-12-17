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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 13:40
· Верховная Рада · Повестка · Законопроект
Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского

Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского (11 новостей)

«Закон поддержали 316 депутатов»

Сегодня Верховная Рада рассмотрит 11 законопроектов в первом и втором чтении, а также два законопроекта, на которые ранее наложил вето президент Владимир Зеленский. Повестка дня опубликована на сайте парламента.

Во втором чтении и в целом Рада может принять законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов. Для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора. В то же время, вчера Центр противодействия коррупции выступил с критикой поправок, которые перед вторым чтением внес в законопроект профильный комитет.

Сегодня должен быть рассмотрен законопроект о временных следственных и специальных комиссий Рады, который ранее был принят предыдущим созывом Рады и возвращен в парламент с вето президента.

Еще один законопроект, на который наложил вето Зеленский - о господдержке скаутской организации Пласт, - также может быть рассмотрен сегодня. Из законопроекта по настоянию президента была исключена норма о том, что Пласт - единственная скаутская организация в Украине.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о столице
Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о столице

Обновлено в 13:09 Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о поддержке Национальной скаутской организации "Пласт"

Обновлено в 13:40 Назву закону було змінено на «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху».

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского»
Фото Рада приняла закон о "Пласте" с замечаниями Зеленского
Фото Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского
Фото Рада приняла закон о Пласт с поправками Зеленского
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Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 12:04 Верховная Рада приняла закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения".
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.12.19, 12:05 Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" с предложениями президента. Документ №0976 поддержали 316 народных депутатов.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.12.19, 12:20 Верховна Рада в останній пленарний тиждень 2019 року ухвалила законопроєкт про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" із пропозиціями президента
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  17.12.19, 12:20 Согласно закону о национальной организации "Пласт", принятом Верховной Радой с предложениями президента Украины Владимира Зеленского, скаутское направление признается одним из основных во внешкольном…
Факты Факты  ·  17.12.19, 12:46 Закон поддержали 316 парламентариев
ТСН ТСН  ·  17.12.19, 12:47 Закон поддержали 316 депутатов.
Подробности Подробности  ·  17.12.19, 13:09 Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о поддержке Национальной скаутской организации "Пласт"
UAinfo UAinfo  ·  17.12.19, 13:40 Назву закону було змінено на «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху».
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