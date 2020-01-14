  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране
Происшествия
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 19:04
· Крушение · Верховная Рада · Самолет · Иран
Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране (4 новости)

«На борту авиалайнера были 167 пассажиров и 9 членов экипажа»

Верховная Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.За принятие проекта постановления №2726 за основу и в целом проголосовали 368 депутатов при минимально необходимых 226, п

Обновлено в 19:04 В Киев вернулись украинские спасатели из Тегерана, которые отправились работать на месте падения сбитого ракетой самолета МАУ. Там они несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые доказательства того, что украинское судно попала ракета. Некоторые осколки застряли в обшивке пассажирских кресел. Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Загородний. Во время работы украинские эксперты заметили, что нет ни одного фрагмента нижней части фюзеляжа, а также отсутствует кабина. На требование иранцы таки откуда-то привезли недостающие останки самолета, а в них десятки маленьких пятнышек от осколков ракеты. "Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром должны были дать окончательный вердикт наш, но иранская сторона утром сама признала ракету",- рассказал один из руководителей группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. В ракете ТОР осколки мелкие, но их там больше полторы тысячи. Некоторые застряли в обшивке кресел. К слову, специалисты до сих пор не могут найти часть пассажирских кресел, пишет ВВС. Также до сих пор не существует нижней части самолета. Часть экспертов, в частности специалисты по ДНК-анализа продолжают работать в Тегеране. Именно они должны забрать тела погибших украинцев домой. "Сейчас решается вопрос доставки "черных ящиков" на территорию Украины. 15 января приезжает председатель авиационной власти Ирана и 20 числа начнется расшифровка “черных ящиков”. Также остались представители ДНК-анализа, которые работают над идентификацией останков тел. Поставлена задача президента Ирана, чтобы к 19 числпа все останки передать", - рассказал Рувин. Следует заметить, что украинские эксперты вместе со спасателями еще двое суток назад отправились из Тегерана. Автобусами в сопровождении дипломатов их доставили к азербайджанскому границы, затем к столице Баку, а уже оттуда самолетом через Батуми и Одессу они прилетели в Киев. На военной площадке спасателей встретил глава службы по надзвичайнимх ситуаций и лично секретарь Совета Нацбезопасности и обороны. "Мы очень быстро благодаря вам разобрались с такой сложной ситуацией. Это очень важно прежде всего для нашей страны, для наших граждан. Искренне благодарю от президента всех украинцев за то, что вы сделали",- говорит Алексей Данилов. Украинская комиссия вылетела в Тегеран в день катастрофы, а утром 9 января спасатели начали работать на месте падения самолета. Уже сейчас можно сказать кто именно полетел в Тегеран - это эксперты из Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий, представители СНБО, Службы безопасности Украины, Министерства обороны, иностранных дел, спасатели и сотрудники компании МАУ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 18:51 На борту авиалайнера были 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.20, 19:04 В Киев вернулись украинские спасатели из Тегерана, которые отправились работать на месте падения сбитого ракетой самолета МАУ. Там они несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
План &quot;Перехват&quot;: в центре Кривого Рога похитили человека

План "Перехват": в центре Кривого Рога похитили человека
Масштабный прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек в больнице

Масштабный прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек в больнице
На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший
В Запорожье мужчина надел металлическую гайку на половой орган

В Запорожье мужчина надел металлическую гайку на половой орган
Замкнуло проводку: харьковский дизель-поезд загорелся под Сумами

Замкнуло проводку: харьковский дизель-поезд загорелся под Сумами
В Одессе дважды за выходные ограбили музей &quot;Пороховая башня&quot; - он не охранялся

В Одессе дважды за выходные ограбили музей "Пороховая башня" -…
В Киеве произошло ужасное ДТП: водитель авто сгорел заживо, еще четыре человека пострадали

В Киеве произошло ужасное ДТП: водитель авто сгорел заживо, еще…
В Харькове прогремел взрыв: поврежден банкомат «Ощадбанка»

В Харькове прогремел взрыв: поврежден банкомат «Ощадбанка»
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии

Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии
В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета МАУ в Иране

В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета…
Футболисты узнали, что сыграют против &quot;Реала&quot; и &quot;сошли с ума&quot;

Футболисты узнали, что сыграют против "Реала" и "сошли с ума"
Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения

Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения
Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые
Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»

Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»
Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства

Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства
Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации

Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.