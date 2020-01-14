Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Верховная Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.За принятие проекта постановления №2726 за основу и в целом проголосовали 368 депутатов при минимально необходимых 226, п

Обновлено в 19:04 В Киев вернулись украинские спасатели из Тегерана, которые отправились работать на месте падения сбитого ракетой самолета МАУ. Там они несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые доказательства того, что украинское судно попала ракета. Некоторые осколки застряли в обшивке пассажирских кресел. Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Загородний. Во время работы украинские эксперты заметили, что нет ни одного фрагмента нижней части фюзеляжа, а также отсутствует кабина. На требование иранцы таки откуда-то привезли недостающие останки самолета, а в них десятки маленьких пятнышек от осколков ракеты. "Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром должны были дать окончательный вердикт наш, но иранская сторона утром сама признала ракету",- рассказал один из руководителей группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. В ракете ТОР осколки мелкие, но их там больше полторы тысячи. Некоторые застряли в обшивке кресел. К слову, специалисты до сих пор не могут найти часть пассажирских кресел, пишет ВВС. Также до сих пор не существует нижней части самолета. Часть экспертов, в частности специалисты по ДНК-анализа продолжают работать в Тегеране. Именно они должны забрать тела погибших украинцев домой. "Сейчас решается вопрос доставки "черных ящиков" на территорию Украины. 15 января приезжает председатель авиационной власти Ирана и 20 числа начнется расшифровка “черных ящиков”. Также остались представители ДНК-анализа, которые работают над идентификацией останков тел. Поставлена задача президента Ирана, чтобы к 19 числпа все останки передать", - рассказал Рувин. Следует заметить, что украинские эксперты вместе со спасателями еще двое суток назад отправились из Тегерана. Автобусами в сопровождении дипломатов их доставили к азербайджанскому границы, затем к столице Баку, а уже оттуда самолетом через Батуми и Одессу они прилетели в Киев. На военной площадке спасателей встретил глава службы по надзвичайнимх ситуаций и лично секретарь Совета Нацбезопасности и обороны. "Мы очень быстро благодаря вам разобрались с такой сложной ситуацией. Это очень важно прежде всего для нашей страны, для наших граждан. Искренне благодарю от президента всех украинцев за то, что вы сделали",- говорит Алексей Данилов. Украинская комиссия вылетела в Тегеран в день катастрофы, а утром 9 января спасатели начали работать на месте падения самолета. Уже сейчас можно сказать кто именно полетел в Тегеран - это эксперты из Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий, представители СНБО, Службы безопасности Украины, Министерства обороны, иностранных дел, спасатели и сотрудники компании МАУ.