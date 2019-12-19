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Рада проголосовала за создание реестра педофилов

Рада проголосовала за создание реестра педофилов (7 новостей)

«За законопроект отдали голос 325 народных депутатов»

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, одобрила во втором чтении законопроект №0887 о реестре педофилов. За документ проголосовали 325 нардепов. Об этом пишет «Корреспондент». Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего - автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Его держателем является Министерство юстиции Украины. Положением о реестре, порядок его формирования и ведения утверждаются Минюстом. В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, даты рождения, месте жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, вид уголовного наказания, который к нему был применен, информацию о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора. "Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора", - говорится в тексте закона. Определено, что пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют: сельские, поселковые и городские главы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения, среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам, и принадлежат к сфере их управления; руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного или социального характера таким лицам, в связи с решением вопрос о принятии человека на работу; любое физическое лицо по информации о себе; любое физическое лицо по информации о другом лице, при наличии заверенной в соответствии с требованиями ЗУ О нотариате согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается. Также

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада проголосовала за создание реестра педофилов»
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РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 18:55 Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 созыва) о реестре педофилов, передает корреспондент РБК-Украина.За документ проголосовали 325 нардепов.Так, Единый реестр…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 20:06 Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, одобрила во втором чтении законопроект №0887 о реестре педофилов. За документ проголосовали 325 нардепов. Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 20:06 Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, одобрила во втором чтении законопроект №0887 о реестре педофилов. За документ проголосовали 325 нардепов. Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за…
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 20:36 Верховная Рада одобрила создание реестра педофилов и насильников.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 20:44 За законопроект отдали голос 325 народных депутатов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 20:50 Верховная Рада ввела реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений. За принятие законопроекта №0887 в целом проголосовали 325 депутатов при минимально необходимых 226,…
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