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Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков (4 новости)

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по антиколомойскому…»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойського" законопроекту, что даст ему возможность его подписать.

Об этом он заявил во время брифинга передает Интерфакс-Украина.

"Это решение (подписание законопроекту. - Ред.) заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд ..., а заблокировано постановлением, которое зарегистрировано в Верховной Раде, и она должна быть рассмотрена в стенах Верховной Рады, и я думаю, что это состоится завтра, или когда профильный комитет по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит проект этого постановления ... Вы видели, что зачастую они не поддерживаются народными депутатами, и после этого у председателя Верховной Рады появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента " - отмечу Разумкова.

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УНН УНН  ·  18.05.20, 11:05 Верховная Рада Украины на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит проект постановления об отмене принятого законопроекта о банках. Фракция "Слуга народа" ее поддерживать не будет. Об этом УНН сообщила…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 13:35 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойскому" законопроекту, что даст…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 13:37 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойскому" законопроекту, что даст…
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