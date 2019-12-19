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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:30
· Верховная Рада
Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр

Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр (18 новостей)

«"За" проголосовали 330 нардепов»

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского.

"За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - 10.

Голосование по фракциям:

Кодекс отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе. Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов. Первая девятка останется только в общегосударственном списке, остальные распределяются по региональным спискам, в которых должно быть не меньше пяти и не больше 17 кандидатов. Избирательными регионами станут области Украины, при этом Киев будет разделен на два округа (левый берег и правый берег, к последнему присоединен заграничный округ), также на два округа, Днепропетровский и Криворожский, будет разделена Днепропетровская область. Херсонская область, АР Крым и Севастополь будут объединены в Южный округ.

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка.

11 июля новый избирательный кодекс был принят Верховной Радой VIII созыва.

17 июля о том, что избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии, заявила председатель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

14 сентября Зеленский ветировал избирательный кодекс, после чего он был возвращен в Раду на доработку.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр»
Фото Рада одобрила Избирательный кодекс с предложениями президента
Фото Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского
Фото Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 11:48 За соответствующее решение проголосовали 330 нардепов
Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 13:43 Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, его поддержали 330 народных депутатов.
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 13:43 Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.Документ поддержали 330 нардепов.В частности, документ предусматривает…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.12.19, 13:50 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом новый Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского, - передает корреспондент "ОстроВа"
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ТСН ТСН  ·  19.12.19, 14:07 "За" проголосовали 330 нардепов.
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 14:08 Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, его поддержали 330 народных депутатов.
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Униан Униан  ·  19.12.19, 14:17 "За" проголосовали 330 народных депутатов.
ForUm ForUm  ·  19.12.19, 14:17 Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ВР.За соответствующий законопроект  №0978 проголосовали 330 народных…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 14:18 Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.
Главред Главред  ·  19.12.19, 14:30 В четверг, 19 декабря, Верховная Рада одобрила Избирательный кодекс, в котором учтены все предложения президента Владимира Зеленского. За Избирательный кодекс (№ 0978) отдали свои голоса 330 народных...
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