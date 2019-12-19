Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского.

"За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - 10.

Голосование по фракциям:

Кодекс отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе. Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов. Первая девятка останется только в общегосударственном списке, остальные распределяются по региональным спискам, в которых должно быть не меньше пяти и не больше 17 кандидатов. Избирательными регионами станут области Украины, при этом Киев будет разделен на два округа (левый берег и правый берег, к последнему присоединен заграничный округ), также на два округа, Днепропетровский и Криворожский, будет разделена Днепропетровская область. Херсонская область, АР Крым и Севастополь будут объединены в Южный округ.

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка.

11 июля новый избирательный кодекс был принят Верховной Радой VIII созыва.

17 июля о том, что избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии, заявила председатель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

14 сентября Зеленский ветировал избирательный кодекс, после чего он был возвращен в Раду на доработку.

Обновлено в 14:18 Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

Обновлено в 14:30 В четверг, 19 декабря, Верховная Рада одобрила Избирательный кодекс, в котором учтены все предложения президента Владимира Зеленского. За Избирательный кодекс (№ 0978) отдали свои голоса 330 народных...