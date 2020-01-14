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Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиях ВР

Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиях ВР (9 новостей)

«Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии»

Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента. Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным. Второй вопрос повестки дня — рассмотрение законопроекта № 1028 «О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)». Согласно этой законодательной инициативе, президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы. Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта № 1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции. После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта № 2589 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ относительно Фонда развития предпринимательства». Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства. В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн. Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона № 2318-1 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы», который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру. На повторное рассмотрение с предложениями президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон «О внесении изменений в Закон Украины „О государственной службе“ относительно

Обновлено в 13:33 Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии.

Обновлено в 13:45 Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект № 1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), - передает корреспондент "ОстроВа"

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиях ВР»
Фото Отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты – Валентин Гвоздий
Фото Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии
Фото Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 09:11 Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный Президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.01.20, 09:33 Отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) избавит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь. Как сообщает НААУ,…
Униан Униан  ·  14.01.20, 10:53 Отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.20, 13:08 Верховная Рада предварительно одобрила законопроект, отменяющий адвокатскую монополию на представительство в судах."За" проголосовали 295 нардепов, "против" - 6, воздержались - 75.Голосование по фракциям:Согласно…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  14.01.20, 13:13 За постановление "О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу отмены адвокатской монополии)" проголосовали 295 депутатов Верховной Рады.Верховная Рада…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 13:15 Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 13:33 Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  14.01.20, 13:45 Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект № 1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), - передает корреспондент "ОстроВа"
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