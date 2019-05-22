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Рада собралась на внеочередное заседание. Зеленского упрекнули за "референдумы о мире"

Рада собралась на внеочередное заседание. Зеленского упрекнули за "референдумы о мире" (9 новостей и 1 видео)

«В среду, 22 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание»

Депутаты Верховной Рады Украины начали внеочередное заседание, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского. С тетьей попытки в зале зарегистрировалось 240 нардепов. Заседание открыто, передает корреспондент УНН.

С первого раза в Раде зарегистрировались 22 депутата, со второго - 208.

"Согласно действующему закону, я могу начать сессию и без 226 депутатов... Я все равно начну сессию, независимо от того, сколько зарегистрировалось депутатов", - призвал Парубий.

После третьей попытки зарегистрировано 240 народных депутатов.

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Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, внесен президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Следующим пунктом значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Законопроект уже опубликован на сайте парламента.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены в ходе консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада собралась на внеочередное заседание. Зеленского упрекнули за "референдумы о мире"»
Фото Рада собралась на экстренное заседание: онлайн
Фото Рада собралась на внеочередное заседание. Зеленского упрекнули за "референдумы о мире"
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.19, 12:01 Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, собралась на внеочередное заседание. Заседание началось в 12:00. В повестке дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 12:09 Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. В сессионном зале зарегистрировались 222 народных депутата. Впоследствии табло показало 240. Спикер Андрей Парубий объявил заседание открытым. "Сегодня…
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Гордон Гордон  ·  22.05.19, 13:08 Верховная Рада 22 мая проводит внеочередное заседание, на котором должна рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в избирательное законодательство. Трансляцию ведет…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 14:33 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента.
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