Рада ухвалила Виборчий кодекс із пропозиціями президента

Верховна Рада в цілому підтримала закон про виборчий процес. За проголосували 330 народних депутатів. Про це повідомляє "5 канал".

Цей закон ухвалювали депутати попереднього скликання ще у липні. Утім президент Зеленський його ветував та повернув на розгляд парламентарям із 17 пропозиціями. Усі вони були враховані профільним комітетом та підтримані в сесійній залі.

Нова виборча система передбачає відмову від мажоритарки і п'ятивідсотковий прохідний бар'єр до Ради. Якщо новий документ підпише президент, наступні вибори відбудуться за відкритими списками та за пропорційною системою.

Як повідомляв 5.UA, Центральна виборча комісія передала до Верховної Ради пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу.

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Обновлено в 15:48 В четверг, 19 декабря, депутаты Верховной Рады приняли предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Уголовный Кодекс за преступления, совершенные преступным сообществом, известный, как "закон о ворах в законе". За законопроект проголосовали 264 народных депутатов. Ранее в…

Обновлено в 16:21 19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2513 об уголовной ответственности для "воров в законе". Проект поддержали 264 нардепа, "против" проголосовали лишь 2 депутата (по одному из "ОПЗЖ" и "Батькивщины"). Законопроектом предлагется дополнить ст.28 УК в части признания факта совершения преступления преступной группой: для этого в "группу" должны входить пять и больше лиц включительно с "вором в законе". При этом, сам "вор в законе" может быть как участником, так и организатором или руководителем такой группы. Также вводится понятие "вор в законе" – это человек, который придерживается присущих преступной среде правил поведения и пользуется авторитетом у преступников. В пояснительной записке также указывается опыт Грузии: в 2005 году в этой стране были приняты поправки в УК, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе". Также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа. Как ранее сообщал Фокус: В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам Авакова, "воры в законе" выполняют политические заказы российских спецслужб в Украине. Российского криминального авторитета Егора Есина, который считается "правой рукой" предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Шишкана), задержали в международном аэропорту Одессы.