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5 канал 5 канал · · Обновлено в 16:21
· Верховная Рада
Рада ухвалила Виборчий кодекс із пропозиціями президента

Рада ухвалила Виборчий кодекс із пропозиціями президента (7 новостей)

«Законопроєкт № 0978 підтримали 330 депутатів»

Верховна Рада в цілому підтримала закон про виборчий процес. За проголосували 330 народних депутатів. Про це повідомляє "5 канал".

Цей закон ухвалювали депутати попереднього скликання ще у липні. Утім президент Зеленський його ветував та повернув на розгляд парламентарям із 17 пропозиціями. Усі вони були враховані профільним комітетом та підтримані в сесійній залі.

Нова виборча система передбачає відмову від мажоритарки і п'ятивідсотковий прохідний бар'єр до Ради. Якщо новий документ підпише президент, наступні вибори відбудуться за відкритими списками та за пропорційною системою.

Як повідомляв 5.UA, Центральна виборча комісія передала до Верховної Ради пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу.

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

Обновлено в 15:48 В четверг, 19 декабря, депутаты Верховной Рады приняли предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Уголовный Кодекс за преступления, совершенные преступным сообществом, известный, как "закон о ворах в законе". За законопроект проголосовали 264 народных депутатов. Ранее в…

Обновлено в 16:21 19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2513 об уголовной ответственности для "воров в законе". Проект поддержали 264 нардепа, "против" проголосовали лишь 2 депутата (по одному из "ОПЗЖ" и "Батькивщины"). Законопроектом предлагется дополнить ст.28 УК в части признания факта совершения преступления преступной группой: для этого в "группу" должны входить пять и больше лиц включительно с "вором в законе". При этом, сам "вор в законе" может быть как участником, так и организатором или руководителем такой группы. Также вводится понятие "вор в законе" – это человек, который придерживается присущих преступной среде правил поведения и пользуется авторитетом у преступников. В пояснительной записке также указывается опыт Грузии: в 2005 году в этой стране были приняты поправки в УК, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе". Также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа. Как ранее сообщал Фокус: В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам Авакова, "воры в законе" выполняют политические заказы российских спецслужб в Украине. Российского криминального авторитета Егора Есина, который считается "правой рукой" предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Шишкана), задержали в международном аэропорту Одессы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рада ухвалила Виборчий кодекс із пропозиціями президента»
Фото Пленарне засідання Верховної Ради – трансляція (Відео)
Фото Вибори по-новому: Верховна Рада ухвалила в цілому закон про виборчий процес
Фото В Раде одобрили «закон о ворах в законе»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 11:48 За відповідне рішення проголосували 330 нардепів
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.12.19, 13:44 Верховна Рада 19 грудня ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями gрезидента України Володимира Зеленського
UAinfo UAinfo  ·  19.12.19, 15:20 Законопроєкт № 0978 підтримали 330 депутатів
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Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 15:48 В четверг, 19 декабря, депутаты Верховной Рады приняли предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Уголовный Кодекс за преступления, совершенные преступным…
Фокус Фокус  ·  19.12.19, 16:21 19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2513 об уголовной ответственности для "воров в законе". Проект поддержали 264 нардепа, "против" проголосовали лишь 2 депутата (по одному…
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