Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1198 о праве людей с инвалидностью вследствие участия в АТО, ООС или военных конфликтах на территории других государств, а также волонтеров получать помощь в медучреждениях Минобороны, СБУ, внешней разведки, МВД и т.п.

За проголосовали 323 народных депутата, онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал "Рада".

Законопроект предоставляет право на медицинскую помощь без оплаты со стороны получателя в медучреждениях Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Госспецсвязи, МВД лицам с инвалидностью вследствие войны из числа:

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участников боевых действий на территории других государств, которые там получили ранения и вследствие этого стали людьми с инвалидностью, военнослужащих различных структур, которые защищали независимость Украины в ходе АТО или ООС, получили там ранения или контузию, вследствие чего стали людьми с инвалидностью, людей, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в АТО; участников АТО в составе добровольческих формирований, которые сотрудничали с ВСУ и другими военными формированиями, или вошли в их состав; волонтеров, которые были ранены в районе проведения АТО или ООС. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования и будет введен в действие с 1 января 2021 года.