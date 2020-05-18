Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе (3 новости) «Верховная рада намерена рассмотреть президентском проект закона №2590 о двойном гражданстве на этой неделе»

Парламент может отправить законопроект о двойном гражданстве на доработку. Народные депутаты в ходе заседания согласительного совета не поддержали исключение соответствующего проекта с повестки дня.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вопрос по законопроекту о гражданстве. Речь завтра не идет о том, какое будет решение Верховной рады. Какое будет именно решение, мы увидим завтра. Даже если отправлять на доработку этот законопроект, соответственно, за это решение должны будут проголосовать народные депутаты Украины", - сказал Разумков.

Так, во время согласительного совета председатели фракций не поддержали решение об исключении законопроекта №2590 с повестки дня.

"Я предлагаю его оставить в повестке дня. Если он потребует доработки - такое решение примет Верховная рада. Тем более, это первое чтение", - добавил он.

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