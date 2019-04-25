Рада ввела штрафы за нарушение закона о государственном языке (6 новостей) «Введение штрафов откладывается на три года»

Верховная Рада на заседании в четверг, 25 апреля, 278 голосами приняла законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

На утреннем заседании нардепы рассмотрели оставшие 17 из 2085 поправок.

"Этот момент настал - мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа - права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться", - сказал спикер Рады Андрей Парубий. После этого выступили представители фракций и Парубий. Отметим, парламент рассматривал поправки к языковому закону четыре пленарные недели. К рассмотрению законопроекта во втором чтении нардепы приступили 28 февраля. Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка. По документу, знание государственного языка - обязательное условие для получения иностранцами паспорта гражданина Украины.

Также государство обязано обеспечить гражданам возможности для овладения украинским языком.

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Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке; в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении; в сфере электронных информационных систем; в сфере обслуживания потребителей; в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта; при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек; в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах. Также предлагается предусмотреть применение госязыка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Обновлено в 12:55 "Коллеги, мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона (закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - ред.)", - отметил Княжицкий.

Обновлено в 15:00 Верховная Рада перенесла на три года введение в действие административной ответственности за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.