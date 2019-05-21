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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:39
· Верховная Рада · Парламент
Радник Зеленського назвав офіційну причину розпуску Ради

Радник Зеленського назвав офіційну причину розпуску Ради (11 новостей)

«Про це повідомило агентство ВВС»

Якщо президент Володимир Зеленський достроково не припинить повноваження парламенту, то через два місяці закінчиться десята сесія Верховної Ради. Підсумуємо, що корисного для бізнесу зробив чинний парламент за свою каденцію і, головне, що ще потрібно зробити.

Наповнення бюджету значною мірою залежить від підприємців. Тому надзвичайно потрібно дбати про сприятливі умови для бізнесу, розвиток економіки та інвестиційний клімат. Від цього залежить, чи будуть в нас гроші на армію, медицину, освіту, дороги.

У 2015 році розмір єдиного соціального внеску зменшили до 22%. Це практично вдвічі. Такий крок назустріч підприємцям був зроблений заради детінізації, адже на той час зарплати у конвертах були масовим явищем. Бо податкове навантаження на виплату заробітної плати надвисоке.

Було багато опонентів цієї ідеї, всі рахували, скільки ж втратить пенсійний фонд. Але зниження ЄСВ принесло результати. Так, у перший рік бюджет отримав менше надходжень по ЄСВ, але не на 50%, як очікувалось, а на 35%. А через два роки надходження перевищили рівень 2015 року.

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А ще хорошим фактором стало щорічне зростання надходжень по податку на доходи фізичних осіб. У 2015 році було 100 мільярдів, а у 2017 – 186, практично вдвічі. А що це означає? Я скажу вам – люди почали вірити державі, переходити на офіційну виплату зарплат, з якої чесно платяться податки.

І такий результат закономірний. Хочемо більше грошей в бюджет – потрібно працювати над детінізацією економіки. І у випадку з зарплатами в конверті зниження ЄСВ – це лише перший крок. В Україні податкове навантаження на оплату праці залишається занадто високим – 41,5%. Тобто, щоб працівник отримав тисячу гривень, роботодавцю потрібно витратити 1415 грн. Практично в півтора раза більше. В той час, як в інших країнах середній показник такого навантаження – 30% за даними організації економічного співробітництва та розвитку.

Хочемо більше грошей в бюджет – потрібно працювати над детінізацією економіки

Ще один крок, який важко переоцінити – у 2017 після численних змін ухвалених радою в податковий кодекс нарешті запроваджено єдиний електронний реєстр відшкодування ПДВ за принципом хронології подання заявок. Як було раніше? Для своїх, або для тих, хто поділився, ПДВ відшкодовувався зразу, а для всіх сумлінних – ні. Чекайте, поки будуть гроші, або поки до вас руки дійдуть, або приносьте хабар.

Тепер ПДВ відшкодовується автоматично, у хронологічному порядку (хто раніше потрапив в реєстр, той раніше й отримав), без корупційної складової. Прозорий та автоматичний реєстр створює рівні умови для кожного підприємця та полегшує ведення бізнесу в Україні.

З 2016 року також запрацював електронний кабінет платника податків. Ним користуються, як фізичні особи для сплати податків, перевірки реєстрів, так і юридичні. Підприємці подають звітність в ДФС, отримують стосовно податків, спілкуються з ДФС, реєструють податкові накладні тощо. Тепер не обов'язково ходити у податкову здавати звіти й стояти в чергах.

І хоча електронний кабінет з'явився у 2013 році, але те він

Обновлено в 15:58 Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежатиме від того, коли Президент видасть указ про розпуск Парламенту.

Обновлено в 17:39 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

ФОТО К НОВОСТИ: «Радник Зеленського назвав офіційну причину розпуску Ради»
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5 канал 5 канал  ·  21.05.19, 13:06 За словами першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, вибори призначать або 21 липня, або 28. Відповідний указ про розпуск парламенту Зеленський може видати вже завтра, 22 травня. Глава…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.05.19, 13:12 Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що розпуск Верховної Ради є правовим та легітимним рішенням
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
0532.ua 0532.ua  ·  21.05.19, 13:35 Про це повідомило агентство ВВС
UAinfo UAinfo  ·  21.05.19, 14:18 Президент Володимир Зеленський в своєму указі про розпуск парламенту буде опиратися на норми Конституції.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.05.19, 14:40 Президент України Володимир Зеленський назвав юридичною підставою для розпуску Верховної Ради відсутність коаліції
Facenews Facenews  ·  21.05.19, 15:45 Тимошенко о решении Владимира Зеленского распустить Верховную Раду:
iPress iPress  ·  21.05.19, 15:58 Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежатиме від того, коли Президент видасть указ про розпуск Парламенту.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.05.19, 17:39 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради
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