На ракете «Союз», которая должна была доставить на МКС космонавтов, аварийно отключились двигатели второй ступени после старта. На борту ракеты находились американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре. По этой информации, экипаж остался жив. Он аварийно приземлится в Казахстане. Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. "Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь. Ракета стартовала с Гагаринского старта космодрома «Байконур» утром 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» - производителя ракеты Союз. До того, 11 июня 2018 года РФ запустила ракету «Союз» с экипажем для МКС.
Обновлено в 13:22 Во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла проблема: экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Они живы и ожидают подмоги
Обновлено в 13:23 Вскоре стало известно, что спускаемый аппарат корабля Союз с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.