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Ракета "Союз" с экипажем на борту попала в аварию во время запуска

Ракета "Союз" с экипажем на борту попала в аварию во время запуска (6 новостей и 2 видео)

«Во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете Союз возникла проблема: экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Они живы и…»

На ракете «Союз», которая должна была доставить на МКС космонавтов, аварийно отключились двигатели второй ступени после старта. На борту ракеты находились американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре. По этой информации, экипаж остался жив. Он аварийно приземлится в Казахстане. Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. "Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь. Ракета стартовала с Гагаринского старта космодрома «Байконур» утром 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» - производителя ракеты Союз. До того, 11 июня 2018 года РФ запустила ракету «Союз» с экипажем для МКС.

Обновлено в 13:22 Во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла проблема: экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Они живы и ожидают подмоги

Обновлено в 13:23 Вскоре стало известно, что спускаемый аппарат корабля Союз с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ракета "Союз" с экипажем на борту попала в аварию во время запуска»
Фото Россия не смогла запустить Союз с экипажем для МКС
Фото ЧП при старте ракеты «Союз»: экипаж совершает аварийную посадку
Фото Неудачный запуск. Опубликованы фото взлета и аварийного приземления экипажа российской ракеты "Союз"
Фото Появилось видео момента аварии ракеты Союз с экипажем
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 12:27 На космодроме Байконур в Казахстане состоялся неудачный запуск пилотируемого российского космическогокорабля Союз МС-10с экипажем для Международнойкосмической станцию (МКС). Об этом сообщает РИА Новости…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 12:28 Ракета-носитель "Союз" попала в аварию во время запуска в России. На борту было двое астронавтов: россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Об этом сообщает российский Интерфакс.Экипаж отправлялся…
ТСН ТСН  ·  11.10.18, 12:58 Оба космонавта живы.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 13:22 Во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла проблема: экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Они живы и ожидают подмоги
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 13:23 В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты-носителя Союз-ФГ с экипажем. Соответствующий ролик опубликован в четверг, 11 октября, на Youtube-канале Berny Lee. Указанная ракета должна…
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