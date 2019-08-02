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Ракетный договор между РФ и США прекращает действие

Ракетный договор между РФ и США прекращает действие (7 новостей)

«Договор о ликвидации ракет контролирует ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире»

Срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединенными Штатами и Россией завершается 2 августа. Перед тем обе стороны официально из него вышли.

Что гарантировал этот договор?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из двух ключевых документов, которые контролируют ядерное вооружение России и США. Другой – соглашение СНВ-3 ("Новый START") о сокращении стратегического наступательного вооружения этими двумя странами.

Согласно договору, его участники – СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.

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Действие СНВ-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности из него выйти.

Когда все началось?

США впервые обвинила Россию в нарушении ракетного договора в 2014 году. Тогда Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729 или SSC-8, тактико-технические характеристики которой и нарушают ДРСМД. По данным Североатлантического альянса она имеет радиус действия около 1 500 километров.

Секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

  • 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении его государством договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор подписали СССР и США еще в 1987 году.

  • В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ракетного договора, поэтому его сохранение невыгодно Соединенным Штатам. Впоследствии страна прекратила свои обязательства по договору и начала процесс выхода из него. А 3 июля 2019 года Путин подписал закон о прекращении со стороны России действия договора.

    • Что говорит Москва?

    Все отрицает и говорит, что невиновна. Зато Кремль в нарушении договора обвиняет США. Там считают, что США недостаточно старались для "поиска общей позиции для обсуждения" вопросов.

    Что говорят в НАТО?

    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в течение развития конфликта между США и Россией отмечал, что Москва должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора. России в НАТО не раз давали последний шанс и предупреждали – вся ответственность за это на ней.

    Страны, обладающие ядерным оружием / Инфографика 24 канал

    ФОТО К НОВОСТИ: «Ракетный договор между РФ и США прекращает действие»
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    Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 09:39 Договор о ликвидации ракет контролировал ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 09:44 США официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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