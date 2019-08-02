Ракетный договор между РФ и США прекращает действие

Срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединенными Штатами и Россией завершается 2 августа. Перед тем обе стороны официально из него вышли.
Что гарантировал этот договор?
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из двух ключевых документов, которые контролируют ядерное вооружение России и США. Другой – соглашение СНВ-3 ("Новый START") о сокращении стратегического наступательного вооружения этими двумя странами.
Согласно договору, его участники – СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.
Действие СНВ-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности из него выйти.
Когда все началось?
США впервые обвинила Россию в нарушении ракетного договора в 2014 году. Тогда Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729 или SSC-8, тактико-технические характеристики которой и нарушают ДРСМД. По данным Североатлантического альянса она имеет радиус действия около 1 500 километров.
Секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.
Что говорит Москва?
Все отрицает и говорит, что невиновна. Зато Кремль в нарушении договора обвиняет США. Там считают, что США недостаточно старались для "поиска общей позиции для обсуждения" вопросов.
Что говорят в НАТО?
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в течение развития конфликта между США и Россией отмечал, что Москва должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора. России в НАТО не раз давали последний шанс и предупреждали – вся ответственность за это на ней.
Страны, обладающие ядерным оружием / Инфографика 24 канал