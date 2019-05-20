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Ракицкий получит чемпионскую медаль УПЛ

Ракицкий получит чемпионскую медаль УПЛ (7 новостей)

«Защитник выиграл и чемпионат России»

Экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который сейчас выступает за "Зенит", получит золотую медаль за победу донецкого клуба в сезоне украинской Премьер-лиги 2018/19.

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

Ракицкий в последний сезон сыграл 11 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Во время зимнего трансферного окна он перешел за 10 миллионов евро в "Зенит".

В воскресенье, 19 мая, "Шахтер" выездной победой над "Зарей" (1:0) оформил чемпионский титул, который стал для клуба 13-м в истории.

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Главный тренер клуба Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции отметил вклад Ракицкого в чемпионство: "Его заслуга тоже есть".

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"? Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года. Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России. Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой. Не меньшую критику такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка. Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный".

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ФОТО К НОВОСТИ: «Ракицкий получит чемпионскую медаль УПЛ»
Фото Ракицкий получит медаль чемпиона Украины
Фото Ракицкий получит медаль УПЛ
Фото СМИ: "Шахтер" передаст Ракицкому золотую медаль Чемпионата Украины
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Канал 112 Канал 112  ·  20.05.19, 13:45 Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий получит медаль чемпиона Украины сезона 2018/2019 годов. Об этом сообщает "Чемпионат". Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что кроме нынешних футболистов…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  20.05.19, 14:07 Защитник выиграл и чемпионат России
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 14:33 Шахтер передаст чемпионскую медаль своему экс-защитнику, совершившему переход в питерский Зенит Ярославу Ракицкому. Шахтер обыграл Зарю, обеспечив 13-е чемпионство Украины. Главный тренер "горняков" Паулу…
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ТСН ТСН  ·  20.05.19, 15:30 В клубе признают, что его заслуга в чемпионстве есть.
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