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Рами Малек присоединится к Дэниелу Крейгу в новом фильме о Джеймсе Бонде

Рами Малек присоединится к Дэниелу Крейгу в новом фильме о Джеймсе Бонде (4 новости)

«Актер появится в киноленте вместе с популярными звездами»

Объявлен актерский состав и некоторые подробности сюжета 25-й картины «бондианы»

ФОТО К НОВОСТИ: «Рами Малек присоединится к Дэниелу Крейгу в новом фильме о Джеймсе Бонде»
Фото Рами Малек присоединится к Дэниелу Крейгу в новом фильме о Джеймсе Бонде
Фото Оскароносный Рами Малек сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Фото Стал известен актерский состав юбилейного фильма о Джеймсе Бонде
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.04.19, 16:15 Обладатель "Оскара", актер Рами Малек присоединился к актерскому составу 25 фильма о Джеймсе Бонде. Его имя и имена других участников каста было названо в ходе специального эфира на официальном сайте…
ТСН ТСН  ·  25.04.19, 16:27 Актер появится в киноленте вместе с популярными звездами.
Униан Униан  ·  25.04.19, 17:22 Главного злодея в фильме сыграет Рами Малек, а девушку Бонда - Лея Сейду.
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