Раскрыта настоящая причина климатической катастрофы

Ученые Ратгерского университета в США раскрыли истинную причину современной климатической катастрофы, передает FaceNews.ua.Как оказалось, всему виной - деятельность человека.

Как пояснили американские климатологи, глобальное потепление, которое наблюдается в последние годы, не имеет аналогов, как минимум за 66 000 000 лет наблюдений. Все климатические изменения прошлого происходили в основном из-за астрономических циклов в орбите Земли, а не из-за парниковых газов. Это означает, что современное таяние ледников, которое может привести к реальной экологической катастрофе, является результатом человеческой деятельности. Чтобы доказать свою теорию, ученые изучили химический состав пород в глубоководье Тихого океана и узнали температуру воды и насыщенность ее кислородом в прошлом.Результаты исследования показали, что около 50 миллионов лет назад на Земле наступил теплый период, для которого было характерно высокое содержание углекислоты в атмосфере, что привело к повышению уровня моря и исч...