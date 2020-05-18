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Раскрыта настоящая причина климатической катастрофы

Раскрыта настоящая причина климатической катастрофы (3 новости)

«Танення льодовиків пов’язано з діяльністю людини, а не з астрономічними циклами»

Ученые Ратгерского университета в США раскрыли истинную причину современной климатической катастрофы, передает FaceNews.ua.Как оказалось, всему виной - деятельность человека.

Как пояснили американские климатологи, глобальное потепление, которое наблюдается в последние годы, не имеет аналогов, как минимум за 66 000 000 лет наблюдений. Все климатические изменения прошлого происходили в основном из-за астрономических циклов в орбите Земли, а не из-за парниковых газов. Это означает, что современное таяние ледников, которое может привести к реальной экологической катастрофе, является результатом человеческой деятельности. Чтобы доказать свою теорию, ученые изучили химический состав пород в глубоководье Тихого океана и узнали температуру воды и насыщенность ее кислородом в прошлом.Результаты исследования показали, что около 50 миллионов лет назад на Земле наступил теплый период, для которого было характерно высокое содержание углекислоты в атмосфере, что привело к повышению уровня моря и исч...

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Главком Главком  ·  18.05.20, 10:56 Таяние ледников, по словам ученых, приводящее к катастрофическим затоплениям, связано с деятельностью человека, а не с астрономическими циклами
Главком Главком  ·  18.05.20, 17:20 Танення льодовиків пов’язано з діяльністю людини, а не з астрономічними циклами
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