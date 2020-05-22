  1. Главная
  2. Новости
  3. Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:05
· Карпаты
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах

Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (4 новости)

«Артистка отправилась на Запад Украины по делам»

Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты. Пока неизвестно, с какой целью: отдыхает или снимает новую видеоработу, пока непонятно. В Instagram фан-страница Тины Кароль появились новые фото певицы. Отметим, что для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела. Особенно объемными выглядят ноги знаменитости. Кроме того, артистка не стала делать макияж, а на голове сделала простой пучок. ...

Обновлено в 13:05 На других снимках Кароль запечатлена в белом спортивном костюме и куртке из овчины. Звезда надела черно-белые объемные кроссовки и собрала волосы в пучок.

ФОТО К НОВОСТИ: «Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах»
Фото Улыбающуюся Тину Кароль без макияжа и с пучком на голове застали в Карпатах
Фото Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах
Фото Располневшая и без макияжа Тина Кароль «засветилась» в Карпатах
Фото "Поправилась": Тину Кароль сняли без макияжа в Карпатах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  22.05.20, 09:55 Артистка отправилась на Запад Украины по делам.
Униан Униан  ·  22.05.20, 10:44 Для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 13:05 Украинскую певицу Тину Кароль заметили в Карпатах, опубликовав снимки с ней в фан-аккаунте в Instagram. На кадрах певица снялась с поклонниками. На одном фото звезда позирует с женщиной и ребенком. Она…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)

В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)
В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров

В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров
Момент падения самолета в Пакистане попал на видео

Момент падения самолета в Пакистане попал на видео
КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией

КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией
В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом – Кличко

Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за…
Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

Uklon запускает услугу доставки посылок до двери
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.