Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах

Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты. Пока неизвестно, с какой целью: отдыхает или снимает новую видеоработу, пока непонятно. В Instagram фан-страница Тины Кароль появились новые фото певицы. Отметим, что для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела. Особенно объемными выглядят ноги знаменитости. Кроме того, артистка не стала делать макияж, а на голове сделала простой пучок. ...

Обновлено в 13:05 На других снимках Кароль запечатлена в белом спортивном костюме и куртке из овчины. Звезда надела черно-белые объемные кроссовки и собрала волосы в пучок.