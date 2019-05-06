Расшифрован «черный» ящик разбившегося в Шереметьево самолета: у пилотов не было шансов (5 новостей) «Проанализированы данные с бортовых самописцев»

Параметрический "черный ящик" совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" Sukhoi Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой "черный ящик" в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), пишет "Интерфакс".

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных, сообщили в ведомстве.

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Как предусмотрено Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, комиссия по расследованию МАК в 30-дневный срок представит предварительный отчет о результатах ее работы с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

По данным Следкома РФ, среди основных версий крушения самолета в Шереметьеве техническая неисправность и недостаточная квалификация пилотов.

Обновлено в 23:32 "Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Обновлено в 23:56 Параметрический "черный ящик" совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" Sukhoi Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой "черный ящик" в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), пишет "Интерфакс". "Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения", - говорится в сообщении. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных, сообщили в ведомстве. Как предусмотрено Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, комиссия по расследованию МАК в 30-дневный срок представит предварительный отчет о результатах ее работы с оперативными рекомендациями по безопасности полетов. По данным Следкома РФ, среди основных версий крушения самолета в Шереметьеве техническая неисправность и недостаточная квалификация пилотов. Известно, что самолет загорелся после того, как в него во время полета попала молния. Была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, 37 - удалось спасти. Из-за случившегося объявлен трехдневный траур в Мурманской области.