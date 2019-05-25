Рассматривать по сути дело моряков будет отдельный арбитраж, - Зеркаль (8 новостей) «Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву. »

Сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву, обязывающее РФ освободить военнопленных украинцев и три военных корабля, является существенной победой для Украины, однако для рассмотрения дела с захватом по сути будет создан отдельный арбитраж, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.Дело об иммунитетах захваченных российским силовиками украинских кораблей и военных моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом. Об этом журналистам в Гамбурге сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции [ООН по морскому праву]. Это будет длиться годами", отметила Зеркаль.

Она назвала сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву, обязывающее РФ освободить военнопленных, существенной победой для Украины.

"Основное, что мы сегодня получили, это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что трибунал признал, что предостережение Российской Федерацией относительно военной активности не применяется, и что есть срочность для обеспечения принятия этого решения", подчеркнула Зеркаль.

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По ее словам, трибунал не дает России указаний, каким образом она должна закрыть дела и отпустить пленных.

"На протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда", отметила замглавы МИД.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не выполнит решение, Зеркаль сказала:

"Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

Она добавила, что решение суда очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли.

Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля &

Обновлено в 17:32 "По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву, - ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву, – ред.). Это будет длиться годами", - отметила она.

Обновлено в 17:36 Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву.