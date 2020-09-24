  1. Главная
  2. Новости
  3. Размер Нобелевской премии-2020 увеличат до миллиона долларов
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Доллар · Премия · Нобелевская премия
Размер Нобелевской премии-2020 увеличат до миллиона долларов

Размер Нобелевской премии-2020 увеличат до миллиона долларов (3 новости)

«Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если решение о присуждении главе РФ Нобелевской премии мира будет…»

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США) за каждую. За последние восемь лет доход Фонда Нобеля вырос, поэтому вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее", - подчеркнул Хейкенстен.

По его словам, с 2012 года инвесткапитал Фонда, которым он руководит, вырос с трех до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), что позволило увеличить размер премий.

В текущем году объявление лауреатов Нобелевских премий по химии, физике, литературе и медицине, а также Нобелевской премии мира начнется 5 октября.

Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Как сообщалось ране...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 12:54 ...
Главред Главред  ·  24.09.20, 13:24 Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если решение о присуждении главе РФ Нобелевской премии мира будет принято, то это будет прекрасно. Если Путин...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками

Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками
Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке» и «Августовская дева»

Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке»…
Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный курорт 90 лет назад

Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный…
В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус

В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус
Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и &quot;тролила&quot; Кличко

Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и "тролила" Кличко
Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на копателей янтаря (видео)

Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на…
В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»

В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»
В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два магазина

В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.