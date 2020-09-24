Размер Нобелевской премии-2020 увеличат до миллиона долларов (3 новости) «Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если решение о присуждении главе РФ Нобелевской премии мира будет…»

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США) за каждую. За последние восемь лет доход Фонда Нобеля вырос, поэтому вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее", - подчеркнул Хейкенстен.

По его словам, с 2012 года инвесткапитал Фонда, которым он руководит, вырос с трех до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), что позволило увеличить размер премий.

В текущем году объявление лауреатов Нобелевских премий по химии, физике, литературе и медицине, а также Нобелевской премии мира начнется 5 октября.

Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

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