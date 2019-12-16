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Разминирование территории Калиновского арсенала завершено

Разминирование территории Калиновского арсенала завершено (5 новостей)

«Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области полностью завершено»

Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки в Винницкой области, полностью завершено. Об этом сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк информагентству Минобороны Украины "АрмияInform".

"Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой, полностью завершено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обезвреживание остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке, закончилось. Сейчас на технической территории работает специальная группа специалистов-саперов, которая проводит проверку качества разминирования.

"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть это независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - рассказал Батюк.

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В то же время полковник заметил, что плановая утилизация пороха и боеприпасов, которые исчерпали ресурс хранения и непригодны к применению, продлится еще около года. Их будут утилизировать согласно плану, на специально оборудованных площадках.

Как сообщал УНН, 11 сентября, на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло задымление.

В зоне задымления было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горения сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 15:03 Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки (Винницкая обл.), полностью завершено, сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк информагентству Минобороны…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 15:59 На территории военного арсенала неподалеку Калиновки Винницкой области, где осенью 2017 года произошли взрывы, закончили поверхностное разминирование. Об этом заявил командир воинской части полковник…
Канал 112 Канал 112  ·  16.12.19, 16:02 Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области, полностью завершено. Об этом сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк, передает "АрмияInform".…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 17:08 Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области полностью завершено.
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