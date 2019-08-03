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Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по людям

Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по людям (4 новости)

«Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл…»

В ночь со 2 на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелявший находился в алкогольном опьянении и начал стрелять по двум женщинам и мужчине. Об этом сообщает Информатор.

В полиции сообщили, что мужчину разозлила собака, которая начала на него лаять. Он достал пистолет и выстрелил 6 раз в разные части тела трех человек. Пострадавшим повезло, что они остались живы и их забрала бригада скорой помощи в больницу.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)

В кафе Одессы ночью произошла стрельба
В кафе Одессы ночью произошла стрельба

По предварительным данным, в результате стрельбы у потерпевших остались огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Мужчину с пистолетом на месте инцидента задержала полиция. Он был пьян и на его лице были видны следы побоев.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)

ФОТО К НОВОСТИ: «Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по людям»
Фото Разозлила собака: в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе (фото)
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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  03.08.19, 09:40 В ночь на субботу, 3 августа, в Днепровском районе столицы пьяный мужчина стрелял в посетителей заведения. Об этом пишет "Информатор". Инцидент произошел на проспекте Мира, 13, около полуночи в кафе "Пивная…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.08.19, 11:14 Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине. Инцидент произошел по…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.08.19, 11:17 Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл огонь по двум женщинам и мужчине. Инцидент произошел по…
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