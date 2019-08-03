Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по людям (4 новости) «Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл…»

В ночь со 2 на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелявший находился в алкогольном опьянении и начал стрелять по двум женщинам и мужчине. Об этом сообщает Информатор.

В полиции сообщили, что мужчину разозлила собака, которая начала на него лаять. Он достал пистолет и выстрелил 6 раз в разные части тела трех человек. Пострадавшим повезло, что они остались живы и их забрала бригада скорой помощи в больницу.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)

В кафе Одессы ночью произошла стрельба

По предварительным данным, в результате стрельбы у потерпевших остались огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Мужчину с пистолетом на месте инцидента задержала полиция. Он был пьян и на его лице были видны следы побоев.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)