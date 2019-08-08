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Фокус Фокус · · Обновлено в 21:34
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Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся

Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся (6 новостей)

«Партия Слуга народа сегодня не ведет коалиционных переговоров»

"Слуга народа" не ведет переговоров о формировании коалиции с другими политическими силами, которые преодолели 5% проходной барьер в Верховную Раду, хотя они и возможны в будущем. Об этом рассказал в интервью ВВС-Украина глава партии Дмитрий Разумков. "Коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламенту. Какой-либо подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", – заявил он. Он напомнил, что "Слуга народа" сформирует самую большую в украинской истории фракцию и сможет самостоятельно создать большинство. При этом Разумков подчеркнул, что для результативного голосования и поддержки важных законопроектов депутаты из разных фракций не обязательно должны состоять в коалиции. "Мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее – надо следовать обязательствам, которые партии брали во время выборов", – рассказал он. Как ранее сообщал Фокус: Сразу после завершения голосования на парламентских выборах в "Слуге народа" допускали формирование коалиции с "Голосом" и "Батькивщиной", но призывали дождаться подсчета голосов. Позже избранный депутат от фракции и представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил, что монобольшинство президентской партии и является коалицией, а присоединение к ней "Голоса" зависит от позиции этой партии. В новом составе парламента "Слуга народа" планирует получить должности спикера, первого вице-спикера и глав 19 комитетов Рады.

Обновлено в 19:26 Партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

Обновлено в 21:34 Партия "Слуга народа" сегодня не ведет коалиционных переговоров

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УНН УНН  ·  08.08.19, 17:32 На сегодня коалиционные переговоры не ведутся. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина."Нет, коалиционные переговоры сейчас не ведутся", -…
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 18:04 Политическая партия "Слуга народа", которая на выборах в Раду заручилась беспрецедентной поддержкой, не ведет с другими силами переговоры о коалиции в парламенте следующего созыва. Об этом в интервью…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 18:45 Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью Би-Би-Си заявил, что коалиционные переговоры с другими политсилами не ведутся.По его словам, если переговоры о создании коалиции и будут…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 19:26 Партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.19, 21:34 Партия "Слуга народа" сегодня не ведет коалиционных переговоров
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