Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся

"Слуга народа" не ведет переговоров о формировании коалиции с другими политическими силами, которые преодолели 5% проходной барьер в Верховную Раду, хотя они и возможны в будущем. Об этом рассказал в интервью ВВС-Украина глава партии Дмитрий Разумков. "Коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламенту. Какой-либо подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", – заявил он. Он напомнил, что "Слуга народа" сформирует самую большую в украинской истории фракцию и сможет самостоятельно создать большинство. При этом Разумков подчеркнул, что для результативного голосования и поддержки важных законопроектов депутаты из разных фракций не обязательно должны состоять в коалиции. "Мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее – надо следовать обязательствам, которые партии брали во время выборов", – рассказал он. Как ранее сообщал Фокус: Сразу после завершения голосования на парламентских выборах в "Слуге народа" допускали формирование коалиции с "Голосом" и "Батькивщиной", но призывали дождаться подсчета голосов. Позже избранный депутат от фракции и представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил, что монобольшинство президентской партии и является коалицией, а присоединение к ней "Голоса" зависит от позиции этой партии. В новом составе парламента "Слуга народа" планирует получить должности спикера, первого вице-спикера и глав 19 комитетов Рады.

Обновлено в 19:26 Партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

Обновлено в 21:34 Партия "Слуга народа" сегодня не ведет коалиционных переговоров