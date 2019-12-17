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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:33
· Депутатский мандат
Разумков: мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен

Разумков: мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен (5 новостей)

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели»

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что расширение мандата ОБСЕ позволит выполнить пункт о прекращении огня на Донбассе. Об этом повідоляє РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Соответствующее заявление Разумков сделал во время встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время нормандской встречи", - отметил он.

Разумков также акцентировал внимание на том, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

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"Когда работает ОБСЕ, наблюдается тишина на всех направлениях, а следовательно расширение мандата даст возможность выполнить пункт о прекращении огня", - отметил глава ВР.

Ранее координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы.

РБК-Украина писало, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Обновлено в 22:17 Разумков подчеркнул, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

Обновлено в 22:33 Разумков отметил, что перед Украиной и странами-членами ОБСЕ стоят большие вызовы относительно окончания войны на Донбассе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Разумков: мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен»
Фото Разумков: расширение мандата ОБСЕ прекратит огонь на Донбассе
Фото Разумков: мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен
Фото Разумков: Мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен
Фото Мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен, - Разумков
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 20:57 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели выразил надежду, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 21:14 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.
Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 22:17 Разумков подчеркнул, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.
Газета День Газета День  ·  17.12.19, 22:33 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели выразил надежду, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет…
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