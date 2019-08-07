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Разумков надеется, что оппозиция в Раде будет находить точки соприкосновения

Разумков надеется, что оппозиция в Раде будет находить точки соприкосновения (5 новостей)

«Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции. Об этом Разумков…»

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что оппозиция в Верховной Раде "будет находить точки соприкосновения".Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что кресло вице-спикера Верховной Рады должен занять представитель оппозиции. Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина" 6 августа.

"Есть политическая партия, которая будет, скорее всего, составлять большинство. Возможно, кто-то присоединится, возможно нет. Другие политсилы являются представителями оппозиции. Считаю, было бы корректно, чтобы не мы как политсила, являющаяся представителем власти, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично и толерантно...Надеюсь, оппозиция в Верховной Раде будет находить точки соприкосновения", сказал он.

Разумков предположил, что четыре фракции могут выдвинуть своих кандидатов на пост вице-спикера и по ним проведут голосование.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа", по предварительным данным, получает 254 мандата и формирует монобольшинство. Также в парламент проходят партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

3 августа Разумков заявлял, что "Слуга народа" будет предлагать его кандидатуру на должность спикера Рады, а нынешнего представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука на пост первого вице-спикера.

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