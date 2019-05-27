Разумков официально возглавил партию "Слуга народа"

По словам главы партии "Слуга народа", советника президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова, политсила готовится к предстоящим парламентским выборам.Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил на брифинге 27 мая, что возглавил партию "Слуга народа", передает корреспондент "ГОРДОН".

"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что ушел на государственную службу, не мог занимать должность, и, в связи с этим, партия доверила выполнять эти функции мне", сказал Разумков.

Он добавил, что партия "Слуга народа" готовится к предстоящим парламентским выборам.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

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Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, партия "Слуга народа" получила бы 43,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 16-го по 21 мая.

В едином реестре Минюста Украины главой партии "Слуга народа" был указан юрист студии "Квартал 95" Иван Баканов. 22 мая президент назначил его первым заместителем председателя главы Службы безопасности Украины.

Обновлено в 12:56 Его избрали председателем на недавнем съезде партии, передает The Бабель.

Обновлено в 13:10 "Программа разрабатывается, но говорить о ней мы не имеем права, поскольку программу будет утверждать съезд. На съезде она будет обсуждаться, за нее будут голосовать, поддержат или, возможно, какие-то вещи предложат изменить, что абсолютно нормально на мой взгляд", - сказал Дмитрий Разумков.