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Гордон Гордон · · Обновлено в 13:10
· Президент Украины · Советник президента
Разумков официально возглавил партию "Слуга народа"

Разумков официально возглавил партию "Слуга народа" (15 новостей)

«На логотипі партії — президент на велосипеді, як на постерах серіалу «‎Слуга народу‎‎»»

По словам главы партии "Слуга народа", советника президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова, политсила готовится к предстоящим парламентским выборам.Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил на брифинге 27 мая, что возглавил партию "Слуга народа", передает корреспондент "ГОРДОН".

"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что ушел на государственную службу, не мог занимать должность, и, в связи с этим, партия доверила выполнять эти функции мне", сказал Разумков.

Он добавил, что партия "Слуга народа" готовится к предстоящим парламентским выборам.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

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Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, партия "Слуга народа" получила бы 43,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 16-го по 21 мая.

В едином реестре Минюста Украины главой партии "Слуга народа" был указан юрист студии "Квартал 95" Иван Баканов. 22 мая президент назначил его первым заместителем председателя главы Службы безопасности Украины.

Обновлено в 12:56 Его избрали председателем на недавнем съезде партии, передает The Бабель.

Обновлено в 13:10 "Программа разрабатывается, но говорить о ней мы не имеем права, поскольку программу будет утверждать съезд. На съезде она будет обсуждаться, за нее будут голосовать, поддержат или, возможно, какие-то вещи предложат изменить, что абсолютно нормально на мой взгляд", - сказал Дмитрий Разумков. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Разумков официально возглавил партию "Слуга народа"»
Фото Партію «‎Слуга народу‎» очолив радник Зеленського Дмитро Разумков
Фото Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"
Фото "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова
Фото Разумков официально возглавил партию "Слуга народа"
Фото Избрано руководство партии Слуга народа
Фото Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа"
Фото Партия "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков
Фото Советник Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа»
Фото Без сюрпризов: Разумков возглавил партию "Слуга народа"
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Медиапорт Медиапорт  ·  01.01.70, 03:00 На логотипі партії — президент на велосипеді, як на постерах серіалу «‎Слуга народу‎‎».
Украинская правда Украинская правда  ·  27.05.19, 11:08 Председателем партии "Слуга народа" стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии - Александр Корниенко.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.05.19, 11:09 Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа". Об этом сообщил корреспондент 24 канала.Новость дополняется.
УНН УНН  ·  27.05.19, 11:15 Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.05.19, 11:16 Политическая партия "Слуга народа" избрала председателем спикера команды Президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова. Об этом сам Разумков сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.…
Фокус Фокус  ·  27.05.19, 11:32 Политическая партия "Слуга народа" избрала своим председателем спикера команды президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова. Об этом он сообщило на пресс-конференции руководство политсилы. Разумков…
Капитал Капитал  ·  27.05.19, 11:47 Председателем партии «Слуга народа» стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии — Александр Корниенко. Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.05.19, 11:54 Партию Слуга народа возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь партии Татьяна Цыба,…
Комментарии Комментарии  ·  27.05.19, 11:54 Решение принято участниками съезда партии Партия Владимира Зеленского провела съезд перед досрочными выборами в Верховную Раду. На съезде партии участники приняли решение о назначении Дмитрия Разумкова…
Газета День Газета День  ·  27.05.19, 11:54 Перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь…
Подробности Подробности  ·  27.05.19, 12:37 Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил политическую партию "Слуга народа"
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  27.05.19, 12:43 На съезде партии «Слуга народа» новым председателем партии избрали Дмитрия Разумкова. Он возглавил партию вместо Ивана Баканова, который будет работать в СБУ.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.05.19, 12:56 Советник президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Партия пойдет на досрочные парламентские выборы. Его избрали председателем на недавнем съезде партии, передает…
Канал 112 Канал 112  ·  27.05.19, 13:10 Программа партии Зеленского "Слуга народа" еще не готова и находится на стадии разработки. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Разумков на брифинге, который транслировал "Интерфакс".  Он…
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