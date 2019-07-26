Разумков озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии (3 новости) «Глава победившей на парламентских выборах партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал о планах на рынок земли, медицину, образование и пенсии.…»

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у партии есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования. Об этом Разумков сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Относительно рынка земли Разумков прокомментировал: "Наверное, это правильно, если владелец может использовать свою собственность. Это ваше право, конституционное право. Поэтому позиция нашей команды следующая: рынок земли нужно открывать". Но добавил, что на это нужно время, ведь необходимо подготовить законопроекты, обсудить проблемные вопросы.

Будет ли продолжаться мажоритарий на продажу земли сельскохозяйственного назначения Разумков пока не может сказать, это нужно будет обсудить в ближайшем будущем.

Относительно пенсионной реформы Разумков рассказал, что хочет ввести накопительную систему. Но нужно время, чтобы перейти от нынешней устоявшейся пенсионной системы.

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Относительно медицины лидер "Слуги народа" сказал, что видит будущее за страховой медициной, но опять же, не сейчас. Ведь свое здоровье в нынешнее время в Украине могут страховать только те граждане, которые работают, а вот что делать с детьми и пенсионерами – нужно обсуждать.

Образование должно быть конкурентным, нужно способствовать развитию как государственного, так и частного образования. "Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах. Новая украинская школа - нужно было начинать этот процесс раньше", - добавил Разумков.